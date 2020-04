Guido Herrera y su sueño de Libertadores con Talleres

El arquero de Talleres Guido Herrera, en tiempos de cuarentena por riesgo de coronavirus, tuvo un diálogo con los hinchas en el You Tube oficial del club, donde dejó en claro algunos conceptos de sus inicios, sobre todo su debut y los nervios que eso conlleva.

De todas maneras, sus palabras más emotivas las dio después en una charla con otro ex arquero albiazul, con Matías Giordano. "Tengo muchos deseos y sueños, pero si tengo que elegir uno, sería salir campeón con Talleres en la Copa Libertadores".

Sobre sus inicios, dijo: "Al principio no fue fácil, me tocó quedarme libre, irme al Argentino A, ser suplente un año entero y después recién jugar y demostrar. Por eso cuando tuve la posibilidad de venir a Talleres desde Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, con todo en contra por mi pasado en Belgrano, nada me frenó. Hoy me toca estar en una institución enorme, es donde más cómodo me he sentido, van a ser cinco años, le tome cariño a la institución".

Con respecto a algún partido especial lo haya marcado, rescató su primer duelo de titular ante Gimnasia de Jujuy. "Si me tengo que quedar con uno, es con el primero en Jujuy: se jugó de noche y con niebla, no se veía nada. Tuve un par de atajadas después del 0-1 y después lo dimos vuelta". Vale aclarar que previamente había debutado, reemplazando a Mauricio Caranta por lesión, ante Almagro. Apenas jugó cinco minutos.

A modo de color rescató el aliento del hincha: "El equipo jugando bien o mal, y principalmente, en los segundos tiempos, se nota como la gente te empuja, se escucha tanto y se te pegan las canciones. El aliento se siente tanto que te va contagiando. Me gusta la que dice 'Muchachos...'", destacó.