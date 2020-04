Nuevo femicidio en cuarentena: le disparó a su pareja y luego se suicidó

Un hombre mató de un disparo en la frente a su pareja y luego se quitó la vida ahorcándose esta madrugada en un granero de una chacra en el partido bonaerense de Ayacucho, a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes policiales.

En 16 días de cuarentena ya hubo 15 femicidios en el país, el encierro obligatorio profundiza las situaciones de violencia e impide a las mujeres denunciar a sus agresores.

Desde que empezó el 2.020 las cifras de femicidio fueron totalmente alarmantes en todo el país y marzo fue uno de los meses con mayores casos, pero estos números se incrementaron muy fuertemente desde que se dictó la cuarentena por la emergencia sanitaria ante la llegada del coronavirus.

Según el observatorio "Mujeres de la Matria Latinoamericana - Mumalá", desde el 12 de marzo, día en que empezaron las restricciones para circular, ya fueron 15 las víctimas de femicidio en la República Argentina. Además, hubo 8 intentos de asesinatos y hay otros 5 casos en investigación.

Por este motivo, el Ministerio de Mujer y Género de la Nación implementó una serie de medidas con el fin que las personas puedan denunciar. Una de ellas es el "barbijo rojo", que indica que las mujeres pueden pedir ayuda en las distintas farmacias de todo el país.

De todas maneras, la colectiva feminista Mumalá envió una carta al presidente Alberto Fernández pidiendo nuevos instrumentos para evitar estos asesinatos por cuestiones de género como la creación de un Consejo Nacional de Emergencia, más rapidez y eficacia en la recepción de denuncias, asistencia económica a las víctimas, entre otras cosas.

Carta al presidente Alberto Fernández

Medidas de urgencia hacia el abordaje de la violencia de género

Al Presidente la Nación Argentina, Alberto Fernández:

Vivimos en estos días una situación inédita en Argentina y el mundo, a partir de la pandemia del coronavirus, que configura un complejo panorama para la sociedad toda y en particular, para las personas en situación de vulnerabilidad.

Saludamos la decisión del Gobierno Nacional de priorizar ante todo la salud y la vida, estableciendo las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio por el tiempo que se considere necesario.

Cierto es que esta coyuntura agrava todas las deudas pendientes del país.

Como colectiva federal, feminista y disidente con experiencia de 14 años e inserción territorial en 20 provincias, nos preocupa la referida a la violencia machista y su máxima expresión: los femicidios. El grito Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos que atraviesa cada rincón de nuestro territorio, hoy resuena en la garganta de quienes no nos resignamos a seguir contando víctimas día tras día.

En el marco de las medidas obligatorias de restricción de circulación dispuestas para la prevención del contagio del coronavirus, señalamos que para la mayoría de las víctimas de violencia machista el hogar no es el lugar más seguro. Según un informe del Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos” de las Mujeres de la Matria Latinoamericana-MuMaLá, en los últimos 10 años el 62% de las víctimas de femicidios fueron asesinadas en su hogar o en el hogar compartido con su agresor. Asimismo, según el mismo informe, más del 60% de los femicidas han sido pareja o expareja de la víctima. Los datos mencionados coinciden con el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el inicio de las primeras medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia, 12 de marzo a la fecha, hemos registrado 15 femicidios en todo el país, otros 5 casos están en investigación, y 8 intentos de femicidios. A la vez, por propia voz de los organismos a cargo, se ha difundido que las llamadas por distintas vías telefónicas de asistencia y asesoramiento para víctimas de violencia, han tenido un aumento importante a partir del Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Vemos con acierto la creación, al inicio de la gestión de su Gobierno, del Ministerio de Mujeres, Género y diversidad, jerarquizando de esta manera la temática. También la decisión reciente de fortalecer y ampliar la atención de la Línea 144, entre otras iniciativas. Sin embargo, dada la gravedad de la situación y su perspectiva futura en el corto plazo, consideramos conveniente:

La conformación de un Consejo Nacional de Emergencia para abordar las Violencias de Género en el actual contexto. Siendo el mismo integrado por especialistas, funcionaries con competencia e incumbencia en el tema; como así también por redes, entidades y organizaciones de mujeres y disidencias con alcance nacional y experiencia territorial de acompañamiento a víctimas de violencia de género.

Atento a las medidas de aislamiento actuales, o las restricciones que se consideren oportunas a futuro, el Consejo Nacional de Emergencia tendrá por objetivo acordar y coordinar la implementación de medidas urgentes en todo el país. Como así también promover la conformación de ámbitos similares a nivel provincial y local. Se comunicarán las medidas acordadas en el Consejo Nacional de Emergencia a todos los ámbitos, estamentos y sectores colaboradores activos para su implementación.

El Consejo Nacional de Emergencia deberá contar con la oportuna disposición de todos los canales de comunicación del Estado, incluida la pauta publicitaria estatal; para la difusión de las medidas de urgencia. (tv, radio, medios digitales, redes sociales, etc.

En el marco de la esta iniciativa general, las Mujeres de la Matria Latinoamericana acercamos algunas medidas concretas hacia el abordaje de la violencia machista en contextos de aislamiento y urgencia:

1- Garantizar, a partir de los acuerdos institucionales correspondientes, la atención, recepción de denuncias y medidas de protección a víctimas de violencias o a sus relaciones comunitarias de manera rápida y eficaz. Que las áreas que abordan violencias de género en las provincias, municipios y comunas, establezcan mecanismos a través de llamadas telefónicas, vía whatsapp, correo electrónico, formularios on line, u otras modalidades no presenciales. Fortalecer, con una distribución de recursos equitativa y federal, los equipos interdisciplinarios que allí funcionan y fomentar la creación de ámbitos específicos donde no los haya.

2- Implementar Asistencia Económica de Emergencia para las mujeres e integrantes del colectivo LGBTTIQ+ en situación de violencia de género y para familiares de víctimas de femicidios. Garantizar asistencia económica directa a familiares o personas a cargo de hijes de víctimas de femicidio hasta tanto se garantice la aplicación de la Ley Nº 27.452 (Ley Brisa), facilitando los procedimientos para su acceso.

3- Ampliación de las plazas de alojamiento actuales a mujeres, lesbianas, travestis y trans, que soliciten ingreso para evitar permanecer en aislamiento con sus agresores. Es imprescindible que estos lugares de protección cuenten con equipos interdisciplinarios de acompañamiento.

4- Implementación de dispositivos electrónicos para el control de agresores. Las consignas policiales definidas por la Justicia deben ubicarse en el domicilio de los mismos. Prioridad del 911 y/o fuerzas de seguridad de anclaje territorial, en la atención de situaciones de violencia de género o violación de las medidas de protección de las víctimas

De igual manera, y una vez superada la situación de emergencia sanitaria que atravesamos por esta pandemia, tenga a bien considerar las propuestas comprendidas en el Proyecto de Ley para la Declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género #EmergenciaNiUnaMenos,

Expte. 1386-D-2019 https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1386-D-2019&tipo=LEY, políticas que sin duda aportarían en gran medida para abordar este flagelo que son los femicidios en nuestro país.

Quedamos a disposición, convencidas de compartir el deseo y compromiso de que en Argentina el “Ni Una Menos” sea de una vez por todas una realidad.

Vivas y Libres Nos Queremos!

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Noticias relacionadas: