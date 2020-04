El presidente de Instituto anunció: "No va a haber refuerzos, no podemos"

"Hasta el mes pasado, marzo 500 socios pagaron. Más los débitos automáticos, debemos rondar los 900 socios", contó el presidente de Instituto, Roberto Castoldi, explicando la difícil situación económica que deberá atravesar el club en medio de este contexto provocado por la cuarentena.

El titular de la "Gloria", en declaraciones al programa Futbolemico que se emite por radio Impacto, contó: "En el colegio pagó solo el 40%, de alguna forma vamos a citar a todos para que pongan su granito de arena y podamos salir de esto... Eso trae muchos problemas, pero se entiende la situación".

"Al no tener resultados en el fútbol la masa de socios fue menor, necesitamos un club lleno de gente todo el tiempo".

Por otra parte, sobre el torneo de la Primera Nacional expresó: "Nosotros quisiéramos que el campeonato termine, se juegue las nueve fechas que faltan, si pudiera ser lo antes posible mejor. Pero no depende de nosotros eso".

Además, manifestó: "No va a haber refuerzos, no podemos. Como máximo serán cuatro o cinco. No podemos. Como máxio serán cuatro o cinco. El hacer las cosas bien es cumplir con la palabra. El proyecto va a continuar y cada vez habrá más jugadores de inferiores y cuatro lideres; eso es lo que quedamos con Teté (Quiroz)".

#Instituto | Roberto Castoldi: "Teníamos plata a cobrar que lamentablemente todo esto lo ha frenado". — Futbolemico (@futbolemicok) April 1, 2020