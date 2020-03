Fernández: "Estamos bien, pero que nadie se relaje, que nadie se duerma"

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que el hecho de que haya sólo "nueve personas internadas en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires" por coronavirus quiere decir que el problema se está llevando bien, pero pidió que "nadie se duerma, que nadie se relaje" porque hay que seguir "ganando tiempo", en declaraciones a Radio con Vos.

Respecto al regreso de los argentinos en el exterior, el mandatario indicó que a los argentinos se los está trayendo en forma dosificada, "porque gran parte son portadores de virus, ya que vinen de EEUU y Europa, y muchos son jóvenes y no tienen síntomas pero son portadores" de Covid-19.

Así lo expresó en declaraciones formuladas este lunes en las que indicó que los consulados atienden 15.000 llamados diarios y que ha dado "la orden que auxilien económicamente al que necesita para sobrevivir allí".

En cuanto al pago de jubilados, el mandatario manifestó que en la reunión que mantendrá a las 10.30 con el Consejo Económico Social se tratará el tema del cobro de jubilaciones, que es "un problema por resolver", y adelantó que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos.

A su vez, el jefe de Estado le respondió a los que reaccionaron a través de las redes, con trolls, diciéndole "el miserable sos vos" y les dijo: "Quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes". Señaló además la existencia de una Argentina a la que llamó "oculta y miserable", tras describir las medidas que ya están en marcha en favor de las pymes, como moratorias, disminución de aportes patronales y créditos, entre otros.

Por otro lado, el mandatario remarcó que no sabe si la palabra "miedo" es la que le cabe frente al avance de la pandemia de coronavirus, pero asumió que es una realidad que la situación lo "estremece" aunque no lo paraliza.

"Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo, en esos momentos es donde más racional me pongo, pero que me estremece, me estremece, que me toca, me toca, que me llega, me llega, pero no me paraliza", dijo.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: