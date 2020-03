Pymes cordobesas solicitan avanzar con medidas para paliar la crisis

Ante la situación de aislamiento obligatorio en que la Argentina se encuentra producto de las políticas de prevención por la pandemia de coronavirus, las pequeñas y medianas empresas intentan unificar voluntades a fin de “solicitar una salida a la ruptura de la cadena de pagos para lograr la supervivencia de las pymes, pilar fundamental del entramado social”.

En un carta abierta que lleva el título de “Si caen las pymes, caemos todos/as” señalan que “contra toda lógica, el sistema financiero dio la espalda a la coyuntura, dejando sin cobertura a nuestras unidades productivas que, no sólo no tienen flujo comercial, sino que además ni siquiera pueden desplazarse por la calle para llegar presencialmente al banco, que no han abierto sus puertas desde hace una semana, en el mejor de los casos. Esta situación nos ha provocado quedar a la deriva”.

Ante esa realidad es que están solicitando que “con urgencia” el Banco Central arbitre los mecanismos para tomar “las medidas necesarias para que el sistema financiero asista con un crédito automático, sin calificación y sin trabas burocráticas, que cubra los cheques ya emitidos con anterioridad mientras se mantenga la cuarentena, evitando así la ruptura de la cadena de pagos”.

Adicionalmente, las pymes también advirtieron sobre la necesidad de “ser asistidas de manera urgente para el pago de sueldos, evitando así afectar al entramado social del cual las pymes somos directamente responsables”. Para eso, elevaron una solicitud para tener acceso a “un crédito de un total de tres meses de facturación, a una tasa real negativa, obligando a las entidades bancarias a apoyar la emergencia para sostener a la producción y el empleo, función para la cual fueron creadas”.

“De no mediar la urgente intervención del gobierno nacional y provincal al modo de operatoria bancaria, se consolidará el quiebre tan temido de la cadena de pagos, produciendo un colapso nunca antes visto”, advierten en el documento al que adhieren más de un centenar de pequeños y medianos empresarios cordobeses.