“La decisión política es hacer más solidario y sustentable el sistema de seguridad social”

Especial para La Nueva Mañana

Cuándo y cómo se pagan los beneficios extraordinarios que otorgó el gobierno para apuntalar a los sectores más vulnerables, en medio de la crisis sanitaria, la revalorización del Estado activo y la defensa del sistema público previsional y qué pasará con la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones fueron los temas que abordó el titular de la Anses, Alejandro Vanoli con La Nueva Mañana.

¿Cuándo y cómo se paga el bono extraordinario por única vez de $3.000 para los jubilados y de $ 3.100 para los beneficiarios de la AUH y de planes sociales que anunciaron la semana pasada?

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo extraordinaria se cobran hoy 27 de marzo, y los mismos beneficios que se perciben normalmente se cobran de acuerdo al cronograma habitual. En tanto, el bono de $ 3.000 extra para los jubilados de la mínima hasta $ 18.800 se cobra también en el cronograma habitual del pago de jubilaciones.

¿Prorrogaron dos meses más el debito de los créditos otorgados por la Anses?

Efectivamente, los jubilados y jubiladas y quienes perciben la AUH que están endeudados con la Anses ya habíamos dispuesto que durante los primeros tres meses del año no tengan que pagar nada de capital e intereses, y ahora extendimos este periodo de gracia a los meses de abril y mayo. Esto es automático, cuando cobren el haber va estar en el recibo descontado el valor de la cuota pero acreditado el mismo valor con lo cual van a recibir el dinero sin pagar nada.

Esta semana anunciaron la creación de un ingreso familiar de emergencia de $ 10 mil para personas de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso. ¿Cómo se instrumentará?

Así es, con la excepción de la Asignación Universal por Hijo que también podrá recibir este ingreso de emergencia, es el único beneficio que no es excluyente.

“Creo que esta crisis está generando una revalorización de lo público y lo estatal de manera fundamental”.

¿Por qué también es compatible para los beneficiarios de la AUH?

Es compatible porque entendemos que en un país donde la pobreza infantil es del 52 por ciento del total, que supera largamente la pobreza del conglomerado poblacional argentino, tenemos que hacer todos los esfuerzos en la niñez para poderlos sacar rápidamente de esta situación lacerante de la pobreza.

También este beneficio de emergencia es para las trabajadoras de casas particulares y para trabajadores y trabajadoras no registradas en el sistema tributario. ¿Cómo demostrarán que trabajan en negro?

No hace falta, es muy sencillo porque si están en negro simplemente se anotan y la Anses detecta que no haya ingresos propios o de su grupo familiar; entonces les corresponde automáticamente el beneficio. Nadie les tiene que dar ningún certificado y sobre todo esto es muy importante: la gente no va a tener que hacer ningún trámite, no va a tener que acercarse a ninguna sucursal de la Anses, no hace falta ningún intermediario, ni ningún apoderado.

Para quien está inscripto en la AUH es automático porque ya está en la base de datos de la Anses, y quienes son monotributistas de las categorías A y B, los monotributistas sociales, el personal doméstico –esté registrado o no- y los trabajadores informales van a tener que inscribirse en la página web de la Anses mediante un formulario muy sencillo. Y si les corresponde se les depositará el beneficio en la cuenta bancaria que informen.

Si las restricciones de salud continúan y los bancos no están abiertos van a poder recibir el dinero a través a de los cajeros automáticos o de los puntos de efectivo que establezca el Banco de la Nación Argentina, y para quienes tengan un banco Nación cerca o en la provincia no se adopte una medida similar las personas van a poder recibir el dinero en efectivo a través de las sucursales del Correo Argentino más cercana.

¿A partir de qué día estará habilitada la página para las inscripciones?

Vamos a comenzar a partir de hoy viernes 27 la preinscripción con la idea de hacer un cronograma gradual, porque estamos hablando de 3,6 millones de personas . La idea es que a partir del 10 de abril esté terminado el proceso de carga y de validación de la información con la idea de que rápidamente, a partir del 15 de abril, se puedan hacer efectivo los 10 mil pesos de la asignación.

Lo saco de las medidas excepcionales que se toman por la pandemia. ¿Cómo repercute la recesión y el endeudamiento que dejó el gobierno de Macri en el sistema previsional?

La verdad que el sistema previsional está desfinanciado producto de muchos años de políticas recesivas que permitieron que un conjunto de impuestos que financiaban a la Anses dejaran de percibirse: el IVA que terminó yendo a las provincias, las contribuciones patronales que siguieron bajando sin que tuvieran como contrapartida el aumento del empleo y, por supuesto, un desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que perdió un valor cercano al 60 por ciento en dólares en cuatro años. Esa fue la herencia recibida que se empezó a afrontar para reparar estas cuestiones, incluyendo criterios estrictos para recapitalizar el Fondo para que vuelva a financiar la economía real y así haya crecimiento y desarrollo y se genere más trabajo formal y crezcan los aportes a la Anses.

“La idea es que a partir del 15 de abril se puedan hacer efectivo los 10 mil pesos de la asignación”

En el mundo y yo le pregunto por Argentina, ¿vamos hacia a un reformulación del sistema previsional general?

En la Argentina ya hubo una definición política de entrada que hizo el Presidente y que yo anuncié públicamente e hice mía, que tiene que ver con la defensa, la recuperación del sistema público previsional. En la Argentina hay una decisión política de cuidar y hacer más solidario y sustentable el sistema de seguridad social. Que por supuesto en todo el mundo se discuten las modalidades pero en la Argentina desde una concepción de revalorizar lo público y la equidad se buscan garantizar derechos, que la gente mejore su calidad de vida y que la economía se pueda desempeñar también de la mejor forma, porque está claro que los esquemas privados donde se prioriza lo financiero han tenido consecuencias nefastas. Creo que esta crisis está generando una revalorización de lo público y lo estatal de manera fundamental, incluso ha obligado a países que del dogma liberal han hecho una cuestión de fe a tomar medidas de Estado presente, Estado activo de expansión económica para compensar los efectos de esta crisis que está impactando muy fuerte en todas las economías.

¿En qué estado se encuentra la reformulación de la fórmula de actualización de las jubilaciones?

Estamos ultimando estudios de discusión técnica a nivel del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para constituir la comisión bicameral que establece la ley Emergencia entre los representantes del Ejecutivo y del Congreso para poder determinar en el segundo semestre la nueva fórmula de movilidad, pero obviamente esto ha quedado ahora en segundo plano ante la emergencia.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]