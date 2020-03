"Quedate en casa": el emotivo video de un geriátrico cordobés

Este jueves a la noche el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena total en todo el país, es decir, el aislamiento social obligatorio para evitar que se propague aún más la pandemia de coronavirus en Argentina.

La medida implica que nadie puede moverse de su casa, con excepción de aquellas personas, como los profesionales de la salud, que deben asistir a sus lugares de trabajo. Sin embargo, este viernes ya hubo casi 50 detenidos en la provincia por incumplir el decreto presidencial.

En ese contexto, mujeres y hombres mayores que viven en la residencia privada San José, en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, le pidieron a la población que evite salir de sus hogares.

Lo hicieron a través de un emotivo video que filmaron las empleadas del geriátrico cordobés. "En este momento difícil que estamos viviendo, queremos pedirte un gran favor: quedate en casa, somos personas con alto riesgo. No es gracioso, no es un chiste. El cuidado comienza por uno mismo. Si el coronavirus nos alcanza puede ser fatal para nosotros. El aislamiento es fundamental para evitar el contagio. Ayudame, si me querés, no vengas", dicen los residentes del geriátrico.

Cabe recordar que el coronavirus afecta especialmente a la población de riesgo que incluye a mayores de 65 años, personas inmunodeprimidas, embarazadas y quienes tienen patologías previas, como diabetes e hipertensión.

Mirá el video:

