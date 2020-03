Guiñazú, de líder de vestuario a inspirador motivacional

La ascendencia de Pablo Guiñazú (41 años) en el vestuario con sus compañeros fue mutando desde la sabiduría de un referente a la contención emocional de un padre o líder casi espiritual.

Aunque parezca exagerado, el retiro (inoportuno para muchos) del “Cholo” en Talleres todavía dejó algunas secuelas sin cicatrizar por lo inesperado. Sin embargo, parece que le tomó el gusto a eso de poder aconsejar y prestar colaboración a quienes necesitan de un incentivo o respaldo emocional.

Así es que por eso la nueva faceta del ex jugador de Talleres, Inter de Brasil, Newell’s e Independiente sea otra vez el contacto con la gente y la transmisión directa.

En ese marco está pronto a estrenar el ciclo de charla y exposición “Más allá de la gloria”, que en un principio debutaba en las próximas horas en la en la Sala de las Américas de Ciudad Universitaria, pero como medida preventiva por el brote de coronavirus fue suspendida hasta nuevo aviso.

Estas charlas se plantean como varios simposios para contar experiencias de vida, fiel a su estilo. Para profundizar en esa nueva vocación es que La Nueva Mañana contactó al nacido en General Cabrera, quien se mostró entusiasmado con la posibilidad: “Me estoy preparando para este nuevo desafío que parece fácil pero tiene muchos matices. Estoy convencido de lo que quiero transmitir, de todos los conceptos que fui adquiriendo paralelamente en mi carrera futbolística, valores que fui aprendiendo en ese duro camino. Considero que esas enseñanzas me dieron años de vida en el fútbol y por sobre todas las cosas, que hoy me hicieron mejor persona. Y eso es importante”, resumió el “Cholo” en su primera descripción.

- A lo largo de tu carrera, pero en los últimos años, fuiste más que un pilar para tus compañeros, ¿algo así como un psicólogo también?

- Muchos me remarcaron eso. Pero a los más pibes y a los más jóvenes hay que escucharlos, apoyarlos, estar con ellos en el día a día. No es solo entrenar y jugar. Hay mucho por detrás de todo esto. Es lo que me apasiona, lo que me gusta y lo mejor de todo es que se dio de manera tan natural que casi no me di cuenta. Eso es lo que también quiero inculcar.

- ¿A qué apunta la charla?

- Vamos a exponer con un eje simple, con la siembra permanente de valores que nos va a acompañar en toda la carrera que elijamos. Y no solo del futbolista, sino de todo aquel que tiene un sueño, un desafío, un propósito. Está bien encarado en la juventud que se viene pero sin dejar de lado conceptos claros.

- ¿Es algo improvisado o lo fuiste armando en el camino?

- ¡Para nada! Hace rato que me vengo preparando en esto. Hay pautas, aspectos temáticos, seguro que la gente podrá levantar la mano para preguntar pero esta todo armado. Habrá videos, diapositivas, imágenes, testimonios, todo es un gran trabajo que me llevó mucho tiempo. Me estoy especializando en esto, esperando el día, soñando que entusiasme a la gente, independientemente del laburo que tenga. Esto le va a dar un toque motivacional para cualquier momento de la vida. Resalta lo importante que es tener motivación para encarar lo que hacemos, y soñar a la par, como estímulo. La charla es bien completita, vas a ver.

- Tu liderazgo también se dio de manera natural…

- Bien dicho, porque uno no busca este lugar y esa preferencia. Nadie se siente listo como para dar consejos de la nada. Un día te van buscando los compañeros, te piden consejos lo más jóvenes, de repente te encontrás en un vestuario alzando la voz y todos te están escuchando. Imagínate ahora que voy a hablar con gente que no conozco en una charla especial. Fue pasando el tiempo y me tocó ese rol. Primero en Brasil, después en Talleres, uno es como un elegido y de repente, es como una responsabilidad. Lo disfruto muchísimo, esa etapa de liderazgo se fue dando solo, créeme.

- Casi un coaching…

- (Risas) Es una charla, no solo del ambiente futbolístico sino de la vida misma. De lo que luchamos día a día, de nuestros sueños y objetivos. Ese es el mensaje que pretendo dar para cualquier ciudadano, con visiones humanas sobre todo…

Talleres siempre presente y su experiencia en Barrio Parque

Parece casi un tabú. De eso no se habla. De aquella repentina decisión de abandonar la actividad profesional casi intempestivamente una vez consumada la eliminación en Chile ante Palestino a una distancia lógica de Talleres y de sus exigencias dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, hombre con códigos, nunca brindó demasiadas explicaciones ni profundizó en eso. ¿Habrá entretelones? Nunca lo sabremos al menos de su boca, de manera oficial. Mientras tanto despunta vicios en Barrio Parque, club de la Liga Cordobesa donde juegan sus hijos Matías y Lucas.

- Tu retiro se dio tan velozmente que no hubo casi tiempo a digerirlo…

-De eso se trata, de cumplir sueños. El destino dirá si seguiré ligado al fútbol o no. Fue decisión sobre un momento de mi vida donde necesitaba descansar la cabeza sobre todas las cosas. Fueron 23 años de profesional más los 10 años de trabajo en inferiores en mi pueblo hasta que uno debuta. Fue intenso, con muchas presiones, y no tenía respiro. Me tocó ser un bendecido en poder vivir y disfrutar del fútbol, pero eso ya fue una hermosa parte de mi vida, cuando empezás a jugar, no vivís otra cosa, todo se enfoca en tu carrera. No podés pensar y si estás confundido te podés equivocar. En ese lapso pude cosechar valores y eso quiero promover, para saber ponerlos en práctica.

- ¿Estás al tanto de Talleres?

- Pero más vale hermano, todo el tiempo, eso no se deja de lado nunca, como corresponde. Tengo un cariño enorme por el club, fue mi último equipo profesional. No me pierdo jamás un partido, acompaño a los muchachos desde afuera, y estoy en contacto con muchos de ellos. Va por buen camino y ojalá pueda meterse en la Copa Sudamericana.

- Igual no se te ve mucho por la cancha…

- Es verdad, a la cancha voy poco, a decir verdad hay aspectos que me gusta más por televisión, me ayudan a entender mejor los cambios, lo táctico, siento que le saco más el jugo. Me gusta ir a la cancha pero cuando me hago el estudioso, elijo verlo por TV. Le saco más provecho. Lo interpreto mejor y a la vez me quedo en casa, ya me fui mucho tiempo en mi carrera deportiva, ahora soy más hombre de hogar sin dejar de disfrutar del fútbol.

- Se te ve muy cerca de Barrio Parque…

- Sí, y es un honor, acompaño a mi hijo Matías, el más grande, que ya juega en Liga Cordobesa, pude hacer una gran amistad con los profes, me dejan entrenar con ellos cuando se los pido. A veces estoy loco por hacer lago, feliz de correr con ellos. Me abrieron las puertas, puedo conversar con sus hijos y lindo hacer algo por ellos. Me hice hincha...

-¿Te sale el DT de adentro o te controlás?

- No, me sale el DT todo el tiempo, es incontrolable (risas) pero soy respetuoso. No se trata de control a esta altura, te sale de manera natural, casi inconsciente. Opinamos, nos metemos en lo táctico, feliz de que me dejen participar pero aclaro que desde antes de que me conozca les dije a los entrenadores que me tiren de la oreja y me reten si me meto mucho a participar.

- ¿Y tenés en mente seguir ligado al fútbol, como manager o DT? Se habló que te buscó Independiente…

- Lo único que digo es que ahora estoy enfocado en esto y vaya a saber qué deparará el destino. Las cosas se pueden ir dando o no y hay que estar preparado siempre para todo. Yo estoy feliz en este momento, mucho más calmo, con más tiempo y tranquilidad para pensar y decidir. Y me gusta inculcar valores de trabajo en equipo, eso espero inculcar. Cuando uno se compromete con esa función en un club ya no puede disponer de horarios, el teléfono no para de sonar, es una obligación estar al servicio y responder, pero es algo que en un futuro puedo aprovechar.

- Dicen los sabios que la peor lesión del futbolista es el retiro. ¿Cómo lo venís llevando? ¿Ansiedad?

- Con tranquilidad. Me ayudó mucho la terapia a tomar la decisión después de tantos años de carrera. En mi caso, me sirvió el psicólogo que tenía entonces Talleres, Cristian Rodríguez, de México, a quien le estoy muy agradecido. Formé una amistad con él. No fue como una lesión, en serio te lo digo, fue entender cómo finaliza un ciclo, una etapa de mi vida, la que más disfruté. Lo tomo como tal, no me gusta pasar la franela. Lo hice con la mayor alegría, con el placer de poder concretarlo en Talleres, donde quería hacerlo. No tengo mucho más para decir. Lo viví día a día, intensamente, algo diferente. Ahora estoy en otro ámbito pero con las ganas de siempre, ese fuego sagrado no se abandona.

