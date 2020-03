El sector agropecuario abrió el primer conflicto con Alberto Fernández

Especial para La Nueva Mañana

#100 DÍAS DE GOBIERNO

En el marco de la Emergencia Pública que estableció en la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva el Poder Ejecutivo Nacional fijó un nuevo régimen de derechos de exportación que generó un nuevo conflicto con el sector agropecuario.



A pesar de que la medida redujo las retenciones a una decena de cultivos relacionados con las economías regionales y segmentó la baja de las retenciones para las producciones hasta 1000 toneladas de soja, el aumento del 3 por ciento, del 30 al 33%, solo para los productores de más de mil toneladas de ese cultivo fue el detonante para que las entidades agropecuarias dispusieran el cese de comercialización de granos y ganado que finalizó a la medianoche.

En este sentido, La Nueva Mañana consultó a dos de los legisladores nacionales con conocimientos del sector, el referente de la pelea de 2008 el senador Alfredo de Angeli (Frente PRO) y Héctor “Cachi” Bárbaro (Frente de Todos) para echar luz sobre el tema en disputa.

“Las medidas son una advertencia para el Gobierno”

Alfredo de Angeli, productor sojero (PRO). Foto: NA

¿Cuál es su opinión sobre el nuevo esquema de las retenciones que aplicó el Gobierno nacional para el sector agropecuario?

- Bueno hasta ahora no hay nada anunciado porque no está reglamentado nada. Las retenciones en algunos casos son más caras que el 10 diciembre cuando dejó el gobierno Mauricio Macri, como el trigo, el maíz y la carne vacuna. En algunos casos bajaron como el maní o el girasol pero incrementaron 10 por ciento las retenciones a la soja (del 30 al 33%) y casi un 50 por ciento la de maíz y el trigo.

Sin embargo, en el caso de la soja que es el más conflictivo, el Gobierno decidió segmentar a la baja los derechos de exportación según las producción hasta 1000 toneladas que fue una demanda del sector en la recordada puja de la Resolución 125 del año 2008, aún así decidieron hacer un lockout de comercialización…

- El sector agropecuario está acuciado de impuestos provinciales, municipales y nacionales, entonces las medidas son una advertencia al Gobierno de que se puede caer la producción como ocurrió en aquella época con el trigo porque fueron tantos los impuestos que los productores dejaron de sembrar y es lamentable que eso pase en la Argentina.

¿Espera una reacción del Gobierno por esas medidas?

- La reacción del Gobierno tiene que entender que el sector agropecuario no soporta más aumentos impositivos.

¿Cree que se puede repetir aquel enfrentamiento del 2008 si el Gobierno no responde a las demandas del sector?

- Ojalá que no. Yo voy a velar para que no haya más paros y que podamos resolver los problemas.

“Asusta la falta de solidaridad de sectores que ganaron mucho dinero”

Héctor Bárbaro, productor tabacalero (FDT). Foto: El Territorio

¿Qué opinión tiene del nuevo régimen de derechos de exportación que aplicó el Gobierno para la producción agropecuaria?

- Indudablemente que lo que está haciendo Alberto Fernández y su equipo del Ministerio de Agricultura es cumplir con lo que había prometido en su momento que era aplicar impuestos a los que más tienen. Pero además acá también redujo las retenciones a las economías regionales y cumplió con la segmentación que fue un pedido de los pequeños campesinos, es decir el más chico paga menos y los más grandes pagan más, hay justicia social en lo que ha hecho el Gobierno con los aportes.

Uno de los elementos que incluyen los sectores para justificar el paro es la presión impositiva a pesar de que el único producto que aumenta es la soja, ¿qué le parece?

- Veamos a quién afecta el aumento del impuesto, afecta a un porcentaje mínimo de productores. Son grandes productores y la verdad que escucharlos hablar quejándose teniendo en cuenta la crisis económica que hay en el país, el hambre de mucha gente, esa falta de solidaridad de estos sectores que han ganado muchísimo dinero durante el gobierno de Macri asusta.

Además, cuando Macri le aumentó el impuesto a la exportación ninguno de ellos salió a reclamar, estuvieron todos de acuerdo, entonces hay un condimento político, sabemos que todos los grandes terratenientes que producen grandes extensiones de soja son parte de Cambiemos y la verdad es que se van defender ellos y no al conjunto del pueblo argentino. El tema del impuesto que tienen que seguir pagando en función de lo que producen no es tan así como lo plantean.

¿Cree que se puede profundizar el conflicto?

- No, no creo. Acá hay que ponerse duro porque no es como la 125 que era parejo para todo el mundo, con este sistema de retenciones se tuvo en cuenta el pequeño productor, la distancia al puerto y a las economías regionales. Pónganse en el lugar de un tabacalero que saca 3000 kilos de tabaco y con eso tiene que vivir todo el año, no tiene varios miles de toneladas de soja. Creo que hay que seguir conversando y hacerles entender que hay momentos y momentos en la economía del país, en los que hay que apoyar y salir todos juntos sino la verdad es ser demasiado mezquino y el paro que hacen es bien de falta de solidaridad con la gente que la está pasando mal.

(Foto: NA)

Ver también:





Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]