Guzmán sobre la deuda externa: "Necesitamos un alivio sustancial"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la Argentina necesita un "alivio sustancial" para reestructurar deuda por más de 68 mil millones de dólares.

"Hay necesidad de un alivio sustancial", admitió el funcionario, al hacer referencia a quitas que podrían aplicarse sobre el monto adeudado. A su criterio, hay que "maximizar la aceptación de los acreedores".

"Si alguien piensa que vamos a patear la pelota de una manera que obligue a otra reestructuración más adelante, deberían pensarlo de nuevo, porque no vamos a hacer eso", enfatizó Guzmán, en declaraciones a la agencia internacional Reuters.

Además, el jefe del Palacio de Hacienda ratificó que, a raíz de la pandemia de coronavirus, suspendió el "road show" que tenía previsto hacer en el exterior para explicar, en persona, cuáles son los ejes de la reestructuración de la deuda.

"Ahora estamos en una situación de emergencia global que requiere que todas las partes sean flexibles", justificó el ministro, quien tomará contacto con los acreedores a través de videoconferencias.

Sobre la propuesta que se formulará a los acreedores, evitó entrar en detalles, pero resaltó: "No aceptaremos nada que no sea sostenible. Seremos absolutamente firmes en eso. Claramente, la Argentina no tiene capacidad para pagar los intereses durante los próximos años".

"Nos estamos quedando sin las reservas que el Tesoro puede utilizar para el servicio de la deuda. Por lo tanto, debemos resolver este problema rápidamente", explicó Guzmán.

El funcionario estimó que el país recién podría alcanzar el equilibrio fiscal en 2022 o 2023, hacia fines del mandato de Alberto Fernández.

Esta semana, el Gobierno definió el listado de bonos que entrarán en el proceso de reestructuración, por más de 68 mil millones de dólares.

Asimismo, presentó ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) la documentación necesaria para iniciar ese proceso.

Fuente: Noticias Argentinas

