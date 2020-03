Instituyen el Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba

Este miércoles, la Legislatura Unicameral aprobó un proyecto de ley para la realización de distintas acciones en conmemoración del proceso político, institucional y constitucional liderado por el Brigadier General Juan Bautista Bustos y consolidado ¨entre el 8 de enero de 1820, día de la llamada "Sublevación de Arequito", y el 21 de febrero de 1821, fecha de publicación de la primera Constitución provincial.

Para poder llevar adelante las distintas actividades en homenaje a Bustos, el texto contempla la creación de una comisión de expertos encargada de la organización e implementación de tales acciones, la cual trabajará ad honorem. Entre los artículos se destaca la institución del 18 de marzo de cada año como “Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba”.

Paralelamente, establece la creación del Archivo Brigadier General Juan Bautista Bustos, que impulsará la compilación y publicación física o virtual de documentos históricos relacionados con la vida y obra pública o privada de Bustos, con énfasis en aquellos vinculados el proceso que culminó con la declaración de la Independencia de la Provincia, la elección del prócer como gobernador y la elaboración del proyecto de Constitución Provincial que culminó con la sanción de la Carta Magna local.

Foto: Prensa Legislatura de Córdoba

El proyecto fue presentado por el legislador Oscar González, quien realizó un detallado recorrido por los hechos que se conmemorarán oficialmente a partir de la sanción de la ley que fue apoyada por el grueso de los legisladores presentes, salvo las abstenciones de las representantes de la izquierda, Luciana Echevarría y Soledad Díaz García.

“Es posible que Bustos no haya sido reconocido del modo en que se lo merecía a nivel nacional, tal vez por no ser una figura nacida en el territorio de la capital federal”, señaló Gonzalez al revalorizar la figura del primer gobernador y el trabajo que en pos de su recuperación ha venido realizando el gobernador Juan Schiaretti. “Este tipo de acciones no representan una acción de Gobierno sino que deben ser consideradas como una verdadera política de Estado”, resaltó.

Además de González, el proyecto lleva la firma de Julieta Rinaldi, Francisco Fortuna y Leonardo Limia, que había presentado una inciativa general que terminó unificándose con el de sus compañeros de bancada.

“Nos parece oportuno unificar nuestro proyecto ya que todos buscamos que los cordobeses y cordobesas conozcan más sobre la obra de Juan Bautista Bustos, un prócer que contribuyó a la construcción de un Estado Federal respetuoso de las autonomías provinciales y sentó las bases institucionales de la Provincia de Córdoba impulsando la sanción de nuestra primera Constitución" explicó el legislador de Hacemos por Córdoba.

La norma busca también que ese material sea ampliamente difundido para su uso en bibliotecas, trabajos de investigación, docencia y currículas educativas.

Finalmente, y entre otras prerrogativas, el proyecto sancionado faculta al Poder Ejecutivo o a la comisión organizativa a declarar monumentos históricos a los sitios que se consideren representativos, en función de la vida del prócer y los hechos desarrollados entre 1820 y 1821.

Foto: Prensa Legislatura de Córdoba

Se amplía el área urbana de Hernando

En la sesión del miércoles, el pleno legislativo también aprobó la modificación del radio municipal de la localidad de Hernando, ubicada en el departamento Tercero Arriba cuya superficie total será de 1.554.39 hectáreas.

El radicalismo volvió a cargar contra PJ por la deuda

Como ya lo habían hecho algunos representantes nacionales, entre ellos Mario Negri, la UCR de Córdoba volvió a cargar contra el peronismo cordobés luego de que en el último Congreso del PJ Nacional, los representes provinciales acompañaran la declaración que le decía “Nuca Más un endeudamiento que hipoteque el futuro de nuestro pueblo”.

En la tarde del miércoles, la bancada radical intentó tratar un proyecto sobre tablas para expresar “la necesidad de establecer un “Nunca Más” a los ciclos de endeudamiento y a las malas decisiones que comprometen el bienestar de las futuras generaciones en la provincia de Córdoba, frente a los más de 160 mil millones de pesos que se adeudan”.

Según consta en el texto que presentó el radicalismo, "la Provincia de Córdoba tiene una deuda que es difícil de calcular por el oscurantismo con que el gobierno maneja los datos” pero “que supera los 160 mil millones de pesos, la que se encuentra atada en casi el 95% al dólar”.

En ese sentido, casi a modo de chicana, desde el radicalismo dijeron “que es un dato muy positivo que los congresales del Partido Justicialista hayan caído en el error y se den cuenta que lo que es malo para la Nación lo es también para la Provincia”.

El proyecto fue, naturalmente, rechazado por el oficialismo.

Por su parte, la legisladora Soledad Díaz García presentó un proyecto en el que solicitaba información sobre jubilaciones anticipadas para personal del estado provincial y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades anticipadas. Tampoco obtuvo el apoyo de la bancada mayoritaria.