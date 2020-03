El "Rayo" Semenzín a punto de debutar en el fútbol español

Llega momentos en la vida donde hay que tomar decisiones. Complicadas, pero necesarias. Y ser valiente para afrontarlas. No es fácil, pero Gastón Semenzín afrontó el desafío.

Hasta hace muy poco tiempo era una de las promesas de La Agustina, había sido promovido al plantel profesional con Darío Franco, después estuvo en el Selectivo juvenil de Instituto. Su velocidad y rápida resolución en el área lo hacían un jugador que en el club consideraban con proyección importante. Pero el fútbol tiene esas cosas imprevistas, la oportunidad de dar el salto jamás llegó y, a los 21 años, el "Rayo" debió tomar una decisión.

Después de más de diez años en Instituto, Semenzín vio que las puertas ya no se podían abrir o se empezaban a cerrar, entonces optó por buscar nuevos rumbos. Él quería seguir apostando a su sueño de ser futbolista. Entonces, tomó la decisión de viajar a Europa a probar suerte. "A veces hay que tomar decisiones, y se dio esta posibilidad a través de Horacio Mansilla, que trabaja con un representante de España. Me vine a probar suerte. Primero tuve que ir a Italia a sacar el pasaporte comunitaio. para que en junio apuntar un poco más arriba, en una divisional más alta", relata desde España Semenzín. Es que el "Rayo" jugará en el Club Deportivo Alcalá, de la ciudad de Alcalá de Guadaíra en Sevilla. Por estas horas está recibiendo el transfer y el domingo estará debutando con su nuevo equipo.

Al hablar de Instituto al "Rayo" se le cruzan un sinfín de emociones. Habla de "segunda casa", de valores, de los profesores de La Agustina... Por eso explica: "En su momento estuve en el plantel de Primera, me tocó bajar, estuve en la Local, después hubo un par de lesiones que no me dejaron estar como quería. Me podría haber quedado y me podía ir, tomé de decisión de irme. Necesitaba cambiar de aire..."

Y agrega: "Fueron más de diez años en el club, es mi segunda casa, iba todos los días a entrenar con el deseo de que se diera, soñaba con debutar. Antes de irme fui a hablar con la gente que había compartido estos diez años... Instituto, más allá de ser un club, te deja mucho desde lo social. Era mi segunda casa, donde me inculcaron valores, creces como persona... Si hablas de La Agustina pensas en esas personas que están en el día a día, que son 'invisibles', que merecen el reconocimiento. Soy un agradecido a Instituto, pero hay que tomar decisiones, reitero, agradecido y feliz de haber formado parte de Instituto, y claro que espero volver algún día".

- ¿Cómo fue tomar esa decisión?

- No se si fue difícil, porque no fue fácil estar estos últimos años en el club, cuando ves que las cosas se te escapan de la mano y no es como uno quiere, inconscientemente empezás a tomar una decisión. Muchos optan por dejar de jugar, y otros optan por buscar otro camino. En mi caso siempre tuve en claro que es esto lo que quiero hacer y fue buscar otra oportunidad. Ahora es aprovecharla. Estoy pensando en hacer una buena temporada y apostar a algo más alto. Con 21 años ya hay que tomar decisiones.

- ¿Cómo quedó el tema de tu pase?

- Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, les expliqué mi situación, de que queria cambiar de aire y no tuvieron ningún problema, ya había cumplido los 21 años y el pase pertenece a mi poder y me vine a España.

- Contame sobre tu nuevo club.

- Estoy en el Club Deportivo Alcalá. Es un club histórico, que tuvo muchos años en la Segunda B de España, pero que por cuestiones administrativas y económicas bajó a la División de Honor andaluza, que otorga plaza a la Tercera División. Un club muy lindo, una ciudad tambien linda, de unos cien mil habitantes. Una Liga que se mira mucho, acá hasta que tengas 23 años te siguen viendo joven o un pibe, como decimos nosotros. Entonces es como que los pasos se agrandan, en Argentina era un viejo y ahora acá tengo nuevas oportunidades. Vamos en busca de eso. Supuestamente llega ahora la habilitación y el domingo debuto Estoy ansioso, porque ya hace tres meses que estoy acá. Se hizo largo, 45 días se demoró el transfer. Esperemos que sea el famoso todo pasa por algo, y comience a darse.



Se animó.

Dejó el lugar que era como su casa y cruzó el océano buscando cumplir con sus sueños de pelota.

Esos a los que se aferró desde pibe; esos que cuando corre, y deja rivales mirándole el número de la camiseta, anhela; esos que a pesar de las dificultades no lograron frenar.

Se animó el "Rayo".

Y por estas horas espera que ese "bendito" y traspapelado transfer llegue. A cierre de edición, se esperaba la confirmación. Está con otros chicos argentinos. Recientemente les dieron una casa y está más tranquilo. Ahora también piensa en la posibilidad de conseguir un trabajo extra en las inferiores del club.

No para el "Rayo". Así es Semenzín, el veloz delantero que prometía en la "Gloria" y ahora se enfoca en Alcalá.