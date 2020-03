Transporte urbano: se podrá pagar el boleto con la tarjeta de débito Bancor

El modelo es pospago, es decir, no requiere carga de saldo para viajar. - Foto: LNM.

Desde este lunes, se podrá abonar el boleto de transporte urbano con la tarjeta de débito Bancor a través de la tecnología chip “contactless”. Con sólo acercar el plástico al dispositivo de cobro, el usuario podrá realizar el pago del servicio.

Esta nueva funcionalidad ya está habilitada en todas las líneas urbanas de colectivos para los clientes que ya poseen la tarjeta de débito chip contactless, sin necesidad de realizar ningún trámite previo.

Al respecto, el presidente de Bancor, Daniel Tillard, expresó: “Este es un gran logro del Banco de Córdoba y de la Municipalidad de la ciudad. Trabajamos conjuntamente para hacer más fácil la vida de los cordobeses. Somos el primer banco y la primera ciudad del país que cuenta con una solución de pago para el transporte público de pasajeros con esta tecnología. Una solución cercana, confiable, funcional y simple”.

A diferencia de la actual tarjeta prepaga de transporte, el modelo es pospago, es decir, no requiere carga de saldo para viajar ya que el valor de los viajes realizados es debitado directamente de la cuenta Bancor del cliente. No tiene costo adicional y no requiere habilitación previa.

Asimismo, próximamente los clientes que no tengan su Cordobesa débito chip contactless, podrán solicitar el cambio del producto a través de Bancón. Aquellos cordobeses que aún no son clientes de Bancor y que deseen tener el producto, podrán dar de alta su caja de ahorro y solicitar su tarjeta a través de la misma aplicación.