Anuncian tiempo cálido con cielo despejado para el lunes en Córdoba

PRONOSTICO.-CALUROSO.- DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTO LEVE A MODERADO DEL NORTE.- POCO CAMBIO DE TEMPERATURA .- MIN 16.0 C- MAX 34.0 C.-

Temp. Extremas de hoy.-

Temp min 18.0 c .- 04.10 hs

Temp max 31.5 c .- 15.30 hs