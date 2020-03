La Ministra de Justicia afirmó que "los delitos graves van a ser federales"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, afirmó que los "delitos graves" como "corrupción" o "lavado de dinero van a ser federales", por lo que "van a haber más jueces federales", y aclaró que "no significa diluir o copar" sino "darle más herramientas y fuerzas a los jueces federales".

"Los delitos graves, los trasnacionales, los delitos de corrupción, los delitos de lavado de dinero van a ser federales. Por eso, van a haber más jueces federales", enfatizó Losardo.

En declaraciones a Radio 10, la ministra aclaró que la reforma judicial que impulsará el Gobierno nacional es "para dejar una justicia mucho mejor, con mayores herramientas y posibilidades, que sean más jueces los que intervengan, que no tengamos las excusas de tengo muchas causas ". "No significa diluir o copar, lo que significa es darle más herramientas y más fuerzas a los jueces federales porque la justicia federal muchas veces se encuentra con un montón de expedientes que no puede realizar", amplió.

En ese sentido, Losardo indicó que "la justicia federal va a tener mayor posibilidad de avanzar más rápidamente en las causas, que es lo que la ciudadanía quiere". "Lo que se les va a brindar es la posibilidad de trabajar de una forma más eficiente y eficaz. Esto lo planteo porque la mirada del otro lado es quieren diluir el poder ", manifestó.

"Va a haber una unificación de la justicia federal con el resto de la justicia penal", señaló la ministra de Justicia, pero indicó que "todas las causas que ya estén tramitando no tendrán modificaciones".

Por último, afirmó que "todo el mundo apunta al tema de las causas de corrupción, y en realidad lo que se está planteando es una mirada diferente y cómo combatir delitos de crimen organizado como es por ejemplo el narcotráfico".

"Tenemos una realidad, que es la que presentó el Presidente (Alberto Fernández) sobre el narcotráfico y cómo combatir el narcotráfico. Por eso es que se van a hacer unidades especiales, se va a profundizar el tema para combatir este flagelo que realmente nos agobia", sentenció.

Fuente: Noticias Argentinas