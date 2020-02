Coronavirus: ya hay 3 mil víctimas fatales en todo el mundo

El Covid-19 ya provocó cerca de tres mil fallecimientos en todo el mundo, con más de 83 mil infectados, y en China hay 7.952 personas en estado grave por el coronavirus.



Uno de los datos de las últimas horas es que Italia ya es el tercer país con más fallecimientos por coronavirus, detrás de China e Irán.



Hasta ahora el coronavirus provocó 2.858 y hay 83.719 en todo el mundo, según confirma la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que ha realizado un Mapa, que permite seguir la seguir el minuto a minuto del avance del Covid-19.



La mayor parte de los fallecidos por el nuevo virus se produjeron en China, pero hay alarma en Europa porque Italia ya tiene 17 muertos y es el tercer país con más decesos (Irán suma 26 y ocupa el segundo lugar).



En China hay casi 8 mil pacientes graves, situación que preocupa a las autoridades sanitarias, según informaron medios locales.



Otro dato de las últimas horas, es que en Italia hay un futbolista con coronavirus, se trata de King Paul Udoh, jugador de 22 años, quien forma parte del Pianese de la Serie C de Italia.



En tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la epidemia de coronavirus llegó a un "momento decisivo" y llamó a todos los países a actuar de "forma contundente" para contener la propagación.



"Estamos en un momento decisivo. Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente", dijo Adhanom Ghebreyesus durante una rueda de prensa.



Pese a que la epidemia surgió en la ciudad de Wuhan, en China, donde se registra la mayor cantidad de infectados y de muertes, el funcionario señaló: "Es lo que sucede en el resto del mundo nuestra mayor preocupación en estos momentos".



Y agregó: "Las pruebas de las que disponemos muestran que no parece haber transmisión generalizada". A su vez, remarcó que "las epidemias en Irán, en Italia y en Corea del Sur" demuestran "de lo que es capaz este virus".



"En ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", añadió el director de la OMS.



El ex embajador de Irán en El Vaticano Seyyed Hadi Khosroshahi murió luego de contraer coronavirus en el hospital Masih Daneshvari de Teherán.



Por su parte, el gobierno iraní prohibió el ingreso de ciudadanos chinos a su territorio, mientras que la vicepresidenta de Asuntos de Mujer y Familia, Masumé Ebtekar, dio positivo luego de ser examinada este jueves, al igual que el presidente del comité parlamentario sobre Seguridad Nacional y Política Exterior, Mojtaba Zolnur.



Arabia Saudita suspendió la entrada al país de los peregrinos extranjeros a La Meca con el objetivo de frenar la expansión de la Covid-19, e interrumpió de forma temporal la emisión de visados de turismo a los ciudadanos de países donde se hayan registrados brotes de la enfermedad.