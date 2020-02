Tres casos sospechosos de coronavirus son analizados en el país

Tres casos sospechosos de coronavirus Covid-19 son analizados en este momento en el país: dos en la provincia de Buenos y un restante en Tierra del Fuego.

Según se informaron fuentes sanitarias de la provincia de Buenos Aires uno de los casos se trata de un chico de 18 años, internado en Ezeiza, presentó síntomas compatibles con el coronavirus aunque se cree que no estaría infectado.



El otro caso corresponde a un hombre, de 59 años, que está siendo atendido en un sanatorio de San Isidro. Ambos estuvieron de viaje por Europa.



Este miércoles se intensificaron los protocolos vinculados con el coronavirus en varios hospitales bonaerenses y más allá de los casos informados, hay otros que son analizados por pacientes con problemas respiratorios que no tendrían que ver con el Covid-19 pero que ante la crisis mundial se prefiere descartar sin generar pánico en la población.



El tercer caso que se analiza es en Tierra del Fuego y se trata de un hombre que llegó al país procedente de Taiwán a Ushuaia para participar de un crucero, previa escala en Buenos Aires.



Luego de activarse el protocolo por tener síntomas compatibles con la enfermedad se decidió aislar al paciente hasta conocer los resultados que confirmarán si posee coronavirus o no.



Por otra parte, más allá de estos análisis, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, subrayó que todavía "no hay casos confirmados" de coronavirus en Argentina y brindó detalles de los protocolos que se están poniendo en marcha ante la ola de infecciones por el virus a nivel mundial.



Este miércoles y en conferencia de prensa desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, el funcionario dijo que "en este momento no hay casos confirmados de coronavirus en el el país. Estamos trabajando para prevenir".



El funcionario manifestó que "se está trabajando para que la población se tranquilice". Además, dijo que se está cumpliendo "rigurosamente" con los protocolos de control" e insistió en que le teme "más al dengue, que está en el país y está sucediendo ahora".



"Estamos tranquilos porque tenemos todos los mecanismos de alerta vigentes y, además, el riesgo de que el coronavirus llegue a la Argentina es bajo por distancia, porque es verano y por muchos factores más", explicó.



Además, González García, resaltó que, "si alguien cree tener algún síntoma como tos o fiebre intensa, es importante que asista a un médico".

