La mesa chica de Juntos por el Cambio se reunirá para delinear su agenda política

Será este miércoles por la tarde, según confirmó el ex senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto. Se espera que el ex presidente Mauricio Macri esté presente en el encuentro.

La mesa chica de dirigentes de Juntos por el Cambio se reunirá este miércoles por la tarde para delinear la agenda legislativa y política del espacio. Así lo confirmó el ex senador por Río Negro Miguel Ángel Pichetto, quien adelantó que "probablemente" concurra el ex presidente Mauricio Macri. Justamente, el ex mandatario nacional se encuentra viajando a Guatemala, pero no se descartó que pueda asistir a la reunión partidaria del miércoles.

"Esta reunión es importante porque hay temas que indudablemente están en el escenario de la discusión política y Juntos por el Cambio tiene que lograr un nivel de coincidencias y de determinación, de fijar posiciones que sean claras en la sociedad y expresen la voluntad de quienes nos han votado", expresó el dirigente rionegrino en declaraciones a Radio 10.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se había reunido el pasado 28 de enero en las oficinas de la UCR en el Congreso, donde comenzaron a discutir la estrategia política del espacio y otros temas de la agenda política y económica.

El encuentro se había manejado con hermetismo de parte de los asistentes y se vio atravesado por la designación de Macri como presidente de la Fundación FIFA, un hecho que tomó por sorpresa a gran parte de los dirigentes de Cambiemos, ya que ni la UCR ni la Coalición Cívica sabían de antemano del nombramiento.

El encuentro tuvo lugar en el segundo piso de la Cámara de Diputados y participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), y Rodolfo Suárez (Mendoza); el propio Pichetto; la ex ministra de Seguridad y designada presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.



Fuente: Noticias Argentinas.