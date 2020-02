Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 21 al 27 de febrero, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $25.

Política

■ Apuestan al asociativismo regional para atraer inversiones chinas

La Rioja y Córdoba se involucran en un proyecto de integración regional para exportar proteína porcina al mercado chino, abriendo una expectativa de inversiones que beneficiará a ambas provincias.

Por: Miguel Ángel Perin - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ La Tarjeta Alimentaria llega a Córdoba la semana que viene

El próximo miércoles, las tarjetas AlimentAR se comenzarán a entregar a los beneficiarios. Sólo en la capital habrá casi 45 mil familias beneficiadas con el programa nacional que busca paliar uno de los problemas más urgentes de la Argentina actual: el hambre.

Por: César Pucheta - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ “Queremos impulsar la ley de expropiación de unidades productivas”

Por primera vez en el ámbito gubernamental funciona una Dirección de Empresas Recuperadas cuyo titular es un histórico referente del sector. En diálogo con La Nueva Mañana, Eduardo “Vasco” Murúa confirmó que solicitó un presupuesto de 5 mil millones de pesos para créditos y subsidios y que buscará una condonación de deuda y tarifa diferencial en la energía eléctrica.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ Scioli prepara una visita a Schiaretti por el tema automotriz

El flamante embajador argentino en Brasil dialogó con La Nueva Mañana y adelantó que “muy pronto” se reunirá con el gobernador para abordar la situación de un sector industrial clave para Córdoba.

Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana



[ Nota de Tapa ]

CURIOSIDADES EN LA HISTORIA DE CÓRDOBA

■ La (mini)revolución de Canals y el crimen de un periodista “combativo”

En 1924, los sucesos políticos generaron un episodio extraordinario en este pueblo del sudeste cordobés. El protagonista principal, el periodista Arturo López Dozo, fue asesinado más tarde a causa de sus publicaciones.

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ El coronavirus golpea las exportaciones de carne cordobesa

Ya se evidenciaron “parates” en los envíos al gigante asiático debido a que la expansión del virus restringe el manejo de carga en los puertos chinos, explicó a La Nueva Mañana el gerente de la agencia ProCórdoba, Ezequiel Lijtinstens.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Turismo

[ Nota de Tapa ]

■ El Soberbio, el pueblo misionero que es el portal de entrada a la selva

Tiene saltos, ríos, arroyos, sierras y se encuentra muy cerca de un parque provincial poco conocido por el turismo nacional.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

CINE

■ La caída más hermosa

The World is Full of Secrets es una de las películas más cautivantes del último año: un conjuro extraño que utiliza el terror y la melancolía para observar cómo se resquebraja la inocencia de unas adolescentes. Será la función de apertura en la Semana Mundial de la Cinefilia, en el Cineclub Municipal.

Por: Iván Zgaib - Especial para La Nueva Mañana

PALABRAS PRESTADAS

■ Queriendo carnavalear

En esta edición de Palabras Prestadas nos adelantamos al carnaval. Desfiles, candombes, comparsas, música y fiesta. A prepararnos para bailar.

Por: Barbi Couto - Especial La Nueva Mañana

[ Nota de Tapa ]

■ “Somos como la capa de ozono, estamos todo el año pero jodemos más en verano”

Los Caligaris, banda nacida en barrio Residencial América, analiza su presente a días de hacer su segunda función en el Teatro Luxor de Carlos Paz.

Por: Gonzalo Puig - Especial La Nueva Mañana

Deportes

■ El “Juanca” Olave y Las Palmas, un idilio técnico

El ex arquero de Belgrano disfruta su primera experiencia como entrenador en el club donde nació.

Por: Federico Jelic - [email protected]

■ Campana: “Trabajamos sin descanso apoyando los diferentes eventos”

Por: Juan Pablo Casas - [email protected]

