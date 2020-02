Deuda y jubilaciones, en la mira de los diputados cordobeses

Especial para La Nueva Mañana

La exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana en la Cámara de Diputados para brindar definiciones sobre la renegociación de la deuda externa sigue acaparando la centralidad en el Congreso, pero más allá de este tema crucial para el funcionamiento del país La Nueva Mañana consultó a diputados de cada uno de los bloques que representan a Córdoba sobre otros temas parlamentarios.

Participaron Luis Juez (LJ) del Frente Cívico, Gabriel Frizza (PRO) y Diego Mestre (UCR) todos del interbloque de Juntos por el Cambio y Eduardo Fernández (FdT), con la excepción de Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) que no accedió a la nota.

¿Qué expectativa tiene del año parlamentario?

- (LJ) Bueno que sea un año importante, estamos dispuestos a acompañar todo lo que tenga que ver con la tranquilidad de la gente y la posibilidad de que la Argentina se reencauce rápidamente.



- (GF) Las expectativas como todo año son buenas en cuanto al trabajo a realizar. Creo que va a ser un año que se va a centrar en esta primera etapa en lo que está pasando con la discusión de la deuda y la distribución de la misma y en la medida que vaya pasando el año se va a discutir cómo se reactiva la economía y se da un crecimiento. Y creo que otro tema fundamental este año va a ser como discutimos de nuevo el sistema jubilatorio argentino.



- (DM) Las expectativas para el año parlamentario son altas debido a que hubo un cambio de gobierno y siempre que sucedió esto hay mucha más actividad parlamentaria para poder acercar soluciones mediante las leyes que se sancionen. Hoy el tema que nos aqueja tiene que ver con la deuda externa y nosotros hemos acompañado los proyectos del Ejecutivo en esta especie de aval para que pueda iniciar el proceso de reestructuración y esto es lo importante para que el país pueda crecer.



- (EF) Después de dieciocho años sesionó el Parlamento en enero y en febrero con la presencia del ministro de Economía, para tratar en ambos casos el tema de la renegociación de la deuda indica que hemos empezado el año bien. Pero además va a ser un año muy rico porque el compromiso del Frente de Todos fue llevar al Parlamento para su discusión todos los temas y no proceder de forma antojadiza. Vamos a tener temas trascendentes en la economía y también de la sociedad.

¿Cuál es su opinión sobre el tema de la deuda pública que después de mucho tiempo vuelve a ser crucial para el funcionamiento del país?

- (LJ) El tema de la reestructuración de la deuda de la Argentina es un problema histórico y un problema soberano que corta transversalmente a todos los gobiernos de todos los partidos y que ha generado una situación que requiere de un tratamiento racional, inteligente, con miradas muy amplias y en ese sentido nosotros tenemos predisposición de acompañar cada discusión que el gobierno necesite de dar con respecto a este tema tan grave y tan importante para el país.



- (GF) Siempre que un país toma deuda es un problema y atacar la raíz del problema es lo que en la Argentina tenemos que discutir. Tal vez el monto de la deuda se está magnificando, es importante pero no es un problema si Argentina vuelve a crecer, el problema que tiene el país no es la deuda sino el crecimiento y obviamente tener deuda tiene que ver con el déficit que es el otro tema que tenemos que trabajar.

- (EF) Es un tema crucial que este gobierno decidió llevar a la discusión parlamentaria. La característica de este gobierno y otros que hemos encabezado fue desandar el endeudamiento. Cuando se le pidió un esfuerzo al pueblo argentino fue para desendeudar mientras que en los últimos cuatro años nos pidieron un esfuerzo para endeudarnos para beneficiar a unos pocos, esa es la gran diferencia. En este caso, en el Frente de Todos nos hemos comprometido firmemente a no pagar a costa del sacrificio de todos los sectores que ya hicieron el sacrificio en estos últimos cuatro años.

¿Cuál es su mirada sobre la reforma de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación que llegará al Congreso?

- (LJ) Que es injusto que yo le diga a un jubilado que gana 20 mil pesos que lo vamos a ajustar y hay tipos que tienen jubilaciones de 350 mil pesos y que porque tienen un régimen especial no tenga que tener una mirada distinta, me parece de una injusticia absoluta. Así que ese tema lo vamos a mirar con mucha atención porque si vamos a poner en emergencia, le vamos a congelar la jubilación a algún tipo que supere los 19 mil pesos no me parece justo que estemos actuando con justeza cuando miramos para otro lado otros regímenes que claramente son absolutamente abusivos.

- (GF) Yo creo que está bien discutirlo como otras prerrogativas que tienen algunos poderes del Estado, caso de Ganancias es otro claro ejemplo, que tenemos que discutirlos para igualarlos y así todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones.

- (DM) Está claro que el sistema previsional tiene que ser reformulado y dentro de la integralidad que significa reformar el sistema está la modificación de esos regímenes especiales. Tiene que haber equidad.

- (EF) No solamente van a estar en discusión esos regímenes especiales sino también la nueva fórmula de actualización de todo el sistema previsional argentino con la idea de que todo el sistema sea solidario y sustentable.

¿Cómo observa el tratamiento que le dio el gobierno al sistema jubilatorio general?

- (LJ) Este gobierno decidió achicar la pirámide y eso después va a traer juicios que deberá afrontar con el erario público como pasó siempre. Yo estoy dispuesto a sentarme a discutir el tema jubilatorio en el marco de una de las prioridades fundamentales que tiene la Argentina, pero hoy el tema se trata con mucha liviandad y es mucho más profundo.

- (GF) Creo que lo más importante es darle previsibilidad y es lo que hoy el gobierno con la ley de emergencia anuló. Es un tema que se debe atacar porque parte del déficit proviene de ahí, entonces hay que rediscutir todo el sistema jubilatorio, creo que achicar la brecha está bien no me parece mal como decisión en la medida que sea algo claro y previsible. No es un tema fácil para ningún gobierno sin tomar una resolución de fondo que mejore la calidad de vida de los jubilados de menores ingresos.

