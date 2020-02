Jaguares ayudaron a Hurricanes a victoria memorable al último aliento

Los Hurricanes de Wellington, se mantuvieron firmes y atentos, hasta el pitazo final del árbitro sudafricano Rasta Rasivhenge, contra reloj y sacando la pelota para sellar una victoria memorable al útimo aliento por 26-23 (9-10), ante unos Jaguares sorprendidos por sus propias distracciones en la segunda fecha del Super Rugby en Vélez Sársfield, donde el sábado se enfrentará a los Reds de Brisbane.

Los neozelandeses no se rendieron tras el try de maul del hooker platense Agustín Creevy que aseguraba a la selección provincial argentina, un triunfo anticipadamente festejado y volvieron al partido 9´ después con el capitán y medio scrum de los All Blacks, TJ Perenara, que sacó de un scrum a cinco metros de la línea de gol, el try para del joven pilar de 22 años, Alex Fidow viviendo su momento de gloria.

El full back All Black Jordie Barrett pateó el gol para un 23-19 favorable a los Jaguares, y ya se palpitaba que había algo más por venir del XV del Pacífico Sur. Con tiempo agotado, el medio scrum suplente Jamie Booth recogió un fantástico pase del centro All Black Ngani Laumape para ir al try ganador del partido, y con el apertura suplente Fletcher Smith sumando la conversión para el determinante 26-23 final.

El partido en el balance final fue equilibrado sin el anunciado favoritismo para Los Jaguares con equilibrio en el scrum y en los lines, y mucha dinámica en los mauls. El XV argentino tomó la delantera gracias a un impresionante movimiento de ataque rematado por el wing rosarino Emiliano Boffelli corriendo y lanzando al try al flanker entrerriano Marcos Kremer .

También entró en cátedra el apertura tucumano Domingo Miotti (18 puntos), ya afirmado como titular, y lo mismo el full back cordobés Santiago Carreras. Pero nuevamente a partir del minuto 60 comienzan las complicaciones en la concentración de los Jaguares junto con el desgaste físico y al que se sumó la distracción en momentos determinantes y con ventaja de 11 puntos a menos de 10´ para el pitazo final.

Ahora los Hurricanes regresan a Wellington, para la próxima semana recibir a los Natal Sharks que vienen de desmantelar a los Otago Highlanders, con la goleada de 42-20 . Mientras que los Jaguares buscarán redimirse el sábado en Vélez Sársfield ante los australianos Reds de Brisbane, que cayeron ante los Lions por 27-20 en el Newlands de Johannesburgo.



El Marcador:

Para los Hurricanes (26), 2 tries de Jamie Booth, y Alex Fidow, convertidos por Jackson Garden-Bachop, y Fletcher Smith, más 4 penales de Jordie Barrett.

Para los Jaguares (23), 2 tries de Agustín Creevy, y Marcos Kremer, convertidos por Domingo Miotti quién sumó 3 penales.

La tabla en la Conferencia Sudafricana tras dos rondas: 1º) Cape Town Stormers 9 pts. 2º) Natal Sharks 8, 3º) Jaguares 6, 4º) Johannesburg Lions 4 y 5º) Pretoria Bulls 0 pts.





Equipos:

Jaguares: 15 Santiago Carreras, 14 Sebastian Cancelliere (Santiago Chocobares), 13 Matias Moroni, 12 Jerónimo De La Fuente (capitán), 11 Emiliano Boffelli, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli (cap. Gonzalo Bertranou), 8 Rodrigo Buni (Tomas Lezana), 7 Marcos Kremer, 6 Francisco Gorrissen (Javier Ortega Desio), 5 Lucas Paulos, 4 Guido Petti Pagadizábal, 3 Santiago Medrano (Nahuel Tetáz Chaparro), 2 Julián Montoya (Agustín Creevy), 1 Mayco Vivas (Joel Sclavi). Entrenador: Gonzalo Quesada.

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Thomas Perenara (capitán), 8 Gareth Evans, 7 Du'Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Fraser Armstrong.

Reemplazos: 16 Ricky Riccitelli, 17 Tevita Mafileo, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Vaea Fifita, 21 Jamie Booth, 22 Fletcher Smith, 23 Vince Aso. Entrenador: Chris Boyd.

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica). Jueces de línea: Pablo Deluca (Argentina), Martín Córdoba (Argentina). Oficial de televisión: Santiago Borsani (Argentina).