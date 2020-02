El recuerdo de Bernardello en la Selección Argentina

Por más que sea un partido solamente, el hecho de vestir y portar la camiseta de la Selección argentina es una medalla, un orgullo inolvidable que todo futbolista sabe valorar. Y si de símbolos hacemos referencia, que Diego Armando Maradona haya sido el director técnico de turno, difícilmente existan situaciones que puedan superar esa carga emotiva.

Hernán Bernardello, volante de Belgrano, es uno de los portadores de ese privilegio.

Es que en 2009, dentro del ciclo del astro mundial al frente del combinado nacional, utilizó como modalidad los encuentros amistosos con jugadores del fútbol local, en distintas provincias en pos de una mirada federal poco recurrente, y el ex volante de Newell’s estuvo en la primera citación.

Fue titular incluso esa noche en el triunfo 3 a 1 sobre Panamá, en cancha de Colón de Santa Fe, aquel 20 de mayo de 2009. Fue reemplazado en el complemento por otro jugador con paso por Belgrano: Sebastián Prediger.

“Fue lo que todos soñamos desde chico, el hecho de ser convocado a la Selección, entrenar con la ropa, cantar el Himno… Y encima de todo que te convoque Diego Maradona, es algo difícil de explicar”, es el breve preámbulo de Bernardello, que después contó, en una charla con LA NUEVA MAÑANA, más detalles de esa inolvidable experiencia que perdurará por siempre en su corazón.

“Estaba en una etapa de crecimiento, con un buen rendimiento, y de repente me llega la citación. Yo estaba en Newell’s, con chances de ser transferido al exterior, fue como completar el álbum de figuritas. Después se produjo mi venta y no volví a estar, pero lo disfruté como nunca. El significado de tener a Diego hablando en un vestuario es único e irrepetible”, agregó el volante de Belgrano con algo de nostalgia en sus vidriosos ojos.

Y añadió: “Yo tenía 22 años, imagínate mi ilusión. Llegar al predio, el primer entrenamiento, la charla con Diego, la verdad fue impresionante. Éramos todos chicos del fútbol argentino, nos conocíamos entre todos, pero no olvido las charlas y las indicaciones. A veces uno no se da cuenta de lo que vive, pero al repasar la historia, me invade la satisfacción”.

Bernardello fue dos veces llamado por Talleres: en 2012 en el Argentino A cuando el volante terminaba contrato con Almería de España; y con Frank Kudelka, ya con el equipo en Primera División. Finalmente no llegaron a un acuerdo en lo económico.

- ¿Conocías a Maradona antes de la convocatoria?

- Personalmente no, solo por tv o algún partido. Fe algo muy especial. No había tenido trato hasta ese entonces.

- ¿Cuáles pensás que son sus principales virtudes?

- Es muy motivador, claro en sus conceptos, y creo que su representación es tremenda, incalculable. Te llega mucho de esa forma. Es que todo lo que hizo con la Selección es una leyenda y eso contagia. Te habla de defender el escudo y el orgullo de vestir la camiseta de tu país, eso te infla el pecho.

- Encima esa noche arrancaste de titular, ¿te acordás de sus indicaciones?

- Fue muy lindo que me diera la responsabilidad, estaban mis conocidos y amigos, me tocó ser volante central, repartiendo la posición con Rinaudo, lo disfrutamos mucho y por suerte ganamos. En el vestuario nos felicitaba y nos cantaba. En la cancha es de dejarte tranquilo, no te vuelve loco con las indicaciones. Te respeta y te da confianza, te deja tranquilo.

- ¿Qué sensación te produce que a veces sea criticado?

- Es natural en este fútbol, se subestima mucho, es alguien pasional pero muchos hablan sin saber. Cada uno es libre de opinar, a veces mezclan con lo que fue su vida privada, pero no es así, lo tuve como DT, le tengo admiración y disfruté ese momento.

- ¿Soñabas con seguir en ese proceso?

- Yo era consciente de que si me transferían de Newell’s iba a ser difícil que me volvieran a citar. Pero no le puedo decir que no a una transferencia, era la chance de jugar fuera de mi país, en Europa y encima en mi posición había referentes importantes del mundo. Igual lo disfruté a pleno.

- ¿Qué sensación te produce verlo otra vez en el fútbol argentino?

- Una alegría inmensa, le da mucha imagen al campeonato, es una gratitud. Espero que pueda levantar a Gimnasia. Noto que está consolidando al grupo, está un momento delicado por los promedios pero veo que la están luchando. Y cada vez más sorprendido por lo que genera, cada partido es un reconocimiento, un homenaje, con la cancha llena donde vaya.

-En ese ciclo fueron más de cien convocados, ¿te provoca algo eso?

- No lo relativizo porque estuve en su primera convocatoria. Estaba en un gran nivel y tuve mi oportunidad. Así que estoy conforme y feliz de haber estado en los inicios de ese proceso, lo viví en carne propia. Y se lo agradeceré eternamente.

- ¿Qué recordás de los entrenamientos?

- Los que éramos del interior llegábamos unos días antes. Yo fui con Mauro Fórmica. Recuerdo que tomamos mil mates y justo cayó Maradona a saludarnos. Nos dijo: ¿Chicos, tomamos unos mates más? ¡No queríamos ni ir al baño con Mauro, estábamos con Maradona en un espacio íntimo y nos tomamos diez mil mates más! Hablamos de Newell’s, de la vida, del fútbol argentino, fue muy distendido.

- Pareciera que Maradona le llega al jugador de esa forma, con el contacto…

- Exactamente, tiene mucho tacto para hablarle al jugador, sin tapujos, con sinceridad y frontalidad, pero con apoyo. Sabe cómo manejarlo, en la parte privada, o la intimidad. Lo dije 10 veces pero lo repito de nuevo: lo disfruté muchísimo.

- ¿Se sacaron alguna foto?

- ¡Sí! La noche anterior al partido pasó a saludar por las habitaciones y le pedimos una, todavía la conservo pero al momento lo tengo atesorado en mi memoria.

- ¿Qué le dirías si te lo volvés a cruzar?

- Saludarlo, agradecerle por lo que me hizo vivir en la Selección argentina, la convocatoria, y desearle suerte. Se lo merece. Y ojalá que pueda sacar a Gimnasia del pozo.

La síntesis de aquel partido



ARGENTINA 3

Diego Pozo (73´ Cristian Campestrini); Matías Caruzzo, Alexis Ferrero (67´ Ignacio Canuto), Nicolás Otamendi; Eduardo Salvio (59´ Sebastián Blanco), Hernán Bernardello (46´ Sebastian Prediger), Fabián Rinaudo (57´ Franco Zuculini), Matías De Federico (46´Emiliano Papa); Daniel Montenegro; Gonzalo Bergessio y José Sand (46´ Esteban Fuertes). DT: Diego Armando Maradona.

PANAMÁ 1

Jaime Penedo; Armando Gun, Carlos Rivera, Luis Moreno, Joel Solanilla; Amilcar Henríquez (49´ Juan Solis), Nélson Barahona (59´ Víctor Herrera), Manuel Torres, Ricardo Phillips (81´ Eduardo Jiménez); Luis Tejada (69´ Orlando Rodríguez)y José Luis Garcés (63´ Edwin Aguilar). DT: Gary Stempel.

Goles: 27´ De Federico (A), 29´ Barahona (P), 39 y 84´ Bergessio (A).

Arbitro: Jorge Antequera (Bolivia).

Estadio: Colón de Santa Fe, Argentina.

Fecha: 20 de mayo de 2009.

El momento de Belgrano



Belgrano retorna a la actividad oficial este fin de semana visitando a San Martín de San Juan por la 16ª fecha de la Primera Nacional. A propósito de la situación del elenco “Pirata”, Hernán Bernardello afirmó: “Se está haciendo complicado todo pero seguimos intentando. Yo no conocía la categoría, uno consulta siempre y te cuentan que es dura y pareja, pero hasta que uno no la juega no toma dimensión. Hay pocos espacios, se juega a muerte. Pero hay que acostumbrarse rápido y seguir peleando para sacar a Belgrano adelante”.

