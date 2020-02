La deuda externa pone, otra vez, a la Argentina en crisis

Especial para La Nueva Mañana

La deuda externa parecía un tema que había quedado en el olvido para algunos ciudadanos argentinos y para otros de menor edad casi desconocido. Sin embargo, otra vez apareció el endeudamiento público como un asunto crucial para la Argentina.

Por ese motivo, el Senado convirtió en ley el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública y La Nueva Mañana consultó al jefe del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, para conocer la arista económica y al senador Jorge Taiana, para los alcances diplomáticos de la renegociación de la deuda externa.

José Mayans: “Argentina necesita recuperar capacidad de pago”

¿Por qué es importante solucionar el tema de la deuda externa?

- La renegociación de la deuda va a permitir acordar un pago que el país pueda cumpli,r porque hoy de acuerdo a los valores que tenemos por el desmedido aumento que tuvo durante el gobierno anterior la Argentina no puede cumplir.

De esta manera, si tenemos una deuda impagable y la caída de la economía argentina durante el mismo período produjo una caída del Producto Bruto Interno da un combo entre la relación de la deuda con lo que produce anualmente el país, que pasó del 52 por ciento a casi el 100 por ciento, difícil de cumplir si no existe posibilidad de desarrollo económico de la Argentina para recuperar capacidad de pago.

Entonces queremos una reprogramación de los pagos de la deuda, a partir de allí un plan para el crecimiento del país que permitan generar recursos que nos permita afrontar los pagos y a partir de allí que la Argentina tenga un esquema estable que permita terminar con el estado de pobreza e indigencia en la que quedó sumida gran parte de la sociedad.

¿Qué parte de la deuda permitirá al gobierno reprogramar con la ley aprobada ayer?

- Una parte de la deuda fue reperfilada por el gobierno de Macri al final de su gestión porque no podía afrontar los pagos de la deuda local en pesos que tomó durante su mandato, pero también inició el camino para renegociar la deuda por 44 mil millones de dólares tomada del Fondo Monetario Internacional y de la deuda bajo legislación extranjera que son otros 142 mil millones aproximadamente, emitida mayormente en dólares que es la que nos ocupa en esta ley para darle instrumentos de renegociación al presidente Alberto Fernández.

También hay que tener en cuenta la deuda cuasi fiscal que tomó el Banco Central que no está dentro de este paquete, que es otro tema que impacta sobre la economía, porque las Lebacs y Leliqs tienen impacto en la tasa de interés de la economía.

¿Es toda deuda que tomó el gobierno de Macri la que busca renegociarse?

- No toda, allí hay suma de compromisos anteriores pero lo que ocurre es que una cosa es tener una proporción de deuda del 50 por ciento respecto de los ingresos, deuda-PBI y otra cosa es tener cien por ciento porque en ese nivel económico es prácticamente imposible funcionar como país.

¿La parte de la deuda con los organismos internacionales es de la que se está ocupando el presidente Alberto Fernández con la gira por Europa?

- El Presidente está trabajando en las relaciones internacionales para que se acompañe a la Argentina en un proceso de crecimiento. Por lo menos hay conversaciones cercanas con los líderes mundiales para decirles que estamos en dificultades y después se verá cómo impacta en el Fondo Monetario. La decisión del Fondo es muy política y Estados Unidos necesita una especie de realineamiento para resolver el tema del Fondo, por eso es importante juntarse con los países que se sientan en esa mesa.

Jorge Taiana: “Es necesario contar con el apoyo de los principales dirigentes del mundo”

¿Cuál es la importancia para la negociación de la deuda externa la gira que realizó el presidente Alberto Fernández por los principales países europeos?

- Hizo una gira importante: Alemania, Italia, España y Francia. Son países de peso, son países con economías muy desarrolladas, que tienen inversiones en la Argentina y son países, sobre todo Alemania, que tienen peso en el Fondo Monetario Internacional.

Más aún Alemania es uno de los países que tradicionalmente junto con Japón y Bélgica ha sido uno de los más críticos hacia la Argentina en el Fondo y poniendo muchas trabas a cualquier facilidad que se le quisiera otorgar a la Argentina.

De manera que me parece que el viaje del presidente Alberto Fernández es bueno, es una explicación, es una muestra de por qué Argentina quiere compromisos que pueda cumplir, pero al mismo tiempo necesita tener la posibilidad de hacerlo, si necesita crecer y responder a la deuda social que es la deuda más importante que tiene la Argentina.

¿Qué logros concretos se obtienen en términos diplomáticos?

- Esto afloja, ayuda. Un mensaje positivo como el de la señora Merkel diciendo que hay que ayudar a la Argentina es un mensaje que afecta o que tiene que ver con la conducta de muchos de los bonos que hay que renegociar vencimientos, plazos e intereses y también tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional que, según anunció el Gobierno, se iniciará en la segunda quincena de este mes cuando visite Buenos Aires.

La opinión de los principales dirigentes del mundo es importante. Si dicen que esto es un desastre es un problema, si le dicen bueno hay que ayudarlos para que les vaya bien es distinto.

La oposición dijo que no era necesario que el Gobierno contara con esta ley…

- A mí me parece que es bien necesaria, al menos para reafirmar algunos puntos. Bajar las comisiones no es un tema menor, cuando hablamos de comisiones de 0,2 o 0,1 por ciento del monto involucrado en la renegociación, estamos hablando de decenas de millones dólares que ganan los que están inmersos en esas negociaciones. Además, porque lo que necesita la Argentina es mostrarle hoy al mundo, con lo que hizo Alberto Fernández en Europa o el recorrido del ministro Martín Guzmán en Nueva York la semana pasada o en el Vaticano es que no son solo decisiones de un gobierno sino que son las convicciones y el apoyo de toda la sociedad argentina de que es imprescindible modificar las condiciones en las que está hoy la deuda externa argentina para hacer posible el cumplimiento con la misma y garantizar al mismo tiempo el crecimiento de la Argentina.

También es importante la ley porque no alcanza solo con la Ley de Administración Financiera que faculta al Poder Ejecutivo a renegociar una deuda, en cuanto a tasas de interés, monto y plazo sino que es necesario para que pueda prorrogarse la legislación extranjera para darle seguridad jurídica a los bonistas.

Así que lo que hicimos con la aprobación de la ley es darle un muy fuerte respaldo político a lo que ha dicho Alberto Fernández a la premier Angela Merkel de que estamos en terapia intensiva y la respuesta de que hay que ver la forma de ayudar a la Argentina porque está en una situación difícil. Eso es lo que va a ayudar a mostrar la ley que aprobó el Congreso.

