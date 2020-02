Realizarán este jueves la 10° Marcha por la Digna Educación

El Encuentro de Organizaciones convocó a marchar por la "Digna Educación" en toda Córdoba este jueves 6 de febrero.

Las consignas de la movilización son "encontrar salidas conjuntas a la desigualdad, la falta de trabajo, el hambre, la falta de espacios educativos, la violencia contra las mujeres, la violencia policial, el acceso a la tierra".

"No queremos ajustes, desempleo, no queremos políticas de hambre y no queremos que la educación se vuelva un privilegio: La educación es un derecho".

La Campaña por La Digna Educación es una propuesta alternativa para afrontar los distintos problemas que se presentan en la educación.

Participarán vecinos y vecinas de distintos barrios de Córdoba y también de ciudades del interior con el objegivo de "construir la educación que queremos; una educación pública, libre, gratuita, creativa, de calidad y transformadora, que nos permita conocernos y encontrarnos con otros, una educación que no discrimine y que no nos juzgue, que nos dé voz para hablar y denunciar lo injusto y que nos permita imaginar más allá de lo posible".

"Hace años propusimos al gobierno que, en lugar de contratar a grandes empresas importadoras, contrate a los talleres textiles de las organizaciones sociales para que los produzcan. Y entre todos y todas logramos que las mochilas y cartucheras sean producto de nuestras compañeras, generando fuentes de trabajo dignas", recordaron en un comunicado el EO.

Aunque aclararon: "Un kit escolar no es suficiente. Quienes participan de esta campaña sostienen la necesidad de mejoras edilicias en las escuelas, maestras integradoras, materiales didácticos para espacios educativos barriales, materiales para las escuelas técnicas y plena implementación de la ESI".

"Por eso mismo, hace algunos años vienen proponiéndole al gobierno las contrataciones de Cuadrillas de Mantenimiento: las trabajadoras de la economía popular de los barrios se proponen para trabajar dentro de las escuelas realizando distintas tareas para refacciones y mantenimiento. Y su propuesta, enmarcada en la lucha de la UTEP (Unión de Trabajadoras de la Economía Popular) está dando frutos: este será el primer año donde se realizarán contrataciones en escuelas municipales y provinciales", confirmaron.

Además, al grito de "Con nuestros hijxs sí!", se exigirá el abordaje de la Ley de Educación Sexual Integral. "Es una ley que debiera cumplimentarse hace 12 años, incluye en todos los niveles educativos la sexualidad integral, no solo con el cuidado del cuerpo, sino con la inclusión de afectividad, la perspectiva de géneros, de derechos y de la diversidad de géneros, es transversal, cada materia tiene que trabajarlo desde diferentes matices".

Según informe de esa organización, en la provincia sólo el 43% trabaja la ESI desde su perspectiva integral.