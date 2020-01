"Soy un jugador de retos", dijo Pérez, nuevo refuerzo de Talleres

Talleres ya presentó oficialmente al primer refuerzo de la segunda rueda, el defensor Colombiano Rafael Pérez, proveniente de Junior de Barranquilla. Y después del entrenamiento oficial en la Boutique, comentó sus ambiciones.

"Soy un jugador de retos, me gustan los desafíos y hace tiempo que quería darme el gusto de jugar en el futbol argentino. me puse en contacto con Talleres y rápidamente llegamos a un acuerdo. Estoy contento con esta posibilidad", declaró ante los micrófonos de la prensa.

Luego de su primer entrenamiento, Rafael Pérez diáloga con los medios de comunicación en la Sala #Talleres de Selección.#VocesAlbiazules 🎙️ pic.twitter.com/NczgakT7iD — Talleres (@CATalleresdecba) January 28, 2020

"Es cierto que en mi club jugaremos copas internacionales y que salimos campeones, pero a mí me sedujo la chance de seguir teniendo desafíos. Le dije al presidente del Junior que no iba a ser fácil jugar en el fútbol argentino, que a mi edad esta oportunidad no la podía desaprovechar, y nos pusimos de acuerdo. El interés de Talleres fue clave", agregó.

Sobre su estilo de juego, manifestó: "Yo soy un jugador de hablar, de mando, de vivir el partido intensamente, y espero aportar lo mío. Es una linda oportunidad. Talleres es un desafío, espero que podamos lograr un buen torneo y lograr meternos en una copa", cerró.