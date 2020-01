Realizarán la 12ª marcha plurinacional por el agua, la tierra y la vida

Vecinas y vecinos del Valle de Punilla y de Córdoba Capital realizarán este domingo 26 de enero a las 19 horas una marcha por las calles de Cosquín, para reclamar a los gobernantes que "tomen medidas concretas para preservar el agua y la vida".

La protesta que partirá desde San Martín y Obispo Bustos, también será en apoyo a los pueblos de Mendoza y Chubut, rechazando la minería en todo el país y defendiendo la ley provincial 9526.

"Argentina y el mundo crecen en conciencia y acciones contra el modelo extractivista ecocida. Unimos fuerzas ante el Cambio Climático poniéndonos de pie frente a empresas y gobiernos cómplices del saqueo de nuestros bienes comunes. Queremos agua sin venenos y producción de alimentos sanos. Por eso, los pueblos decimos: El agua vale más que el oro", señalaron en la convocatoria.

"En Punilla el agua está escaseando, las cuencas están degradadas por incendios y desmontes, contaminación cloacal y basurales a cielo abierto. Las fumigaciones llegan a napas y ríos. El lago San Roque está envenenado y el negocio inmobiliario se impone sin planificación, mientras los municipios no accionan para proteger nuestro bien común mas valioso: el agua", agregaron además.

La movilización volverá a rechazar la autovía en Punilla y exigir al Estado "participación ciudadana en los proyectos que afectan el ambiente".

La convocatoria fue realizada por las Asambleas de Punilla y Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Adhieren a la 12va Marcha Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida:

*TEJIDO DE PROFESIONALES INDIGENAS en Argentina

*Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, Córdoba

*Asamblea Rawson playa No a la megaminería, Chubut

*Asamblea Paren de Fumigarnos Mar del Plata, Bs.As.

*Asamblea Jáchal No Se Toca, San Juan

*Comunidad Qadhuoqte (base) del pueblo Qom Rosario, Santa Fe

*Asamblea Tupungato por el Agua Pura, Mendoza

*Asamblea Cerro Azul Despierta, Córdoba

*Asamblea Sierras Chicas Sin Canteras, Córdoba

*Asamblea Ciudadana de Concordia, Entre Ríos

*Movimiento Patagonia Libre

*Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, Chubut

*Asociación Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba

*CORREPI

*Fundación Vertientes de Saldán, Córdoba

*Red Ambiental y Social (RayS), San Luis

*Foro Ambiental Traslasierra, Córdoba

*Asamblea Ciudadana de Concordia, Entre Ríos

*Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca

*Gane Quien Gane, Gobierne Quien Gobierne

*Conciencia Solidaria ONG

*Asamblea Provincial Pucará, Catamarca

*Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla, Córdoba

*Asamblea SocioAmbiental El Trapiche (ASAT), San Luis

*Mesa Intersectorial de Género y Protección de Niñez y Adolescencia de Capilla del Monte, Cba.

*Asamblea Santa María Sin Basura, Córdoba

*Asamblea No Nuclear de Viedma y Patagones, Río Negro

*Área Estado Ciudadanía y Justicia Ambiental IIFAP-FCS-UNC. Cecilia Carrizo y equipo de investigación.

*Asamblea Rio Cuarto Sin Agrotóxicos, Córdoba

*CLOACAS YA! Villa El Libertador, Córdoba

*UNIDHOS Casa del Pueblo, Córdoba

*Asamblea por el Ambiente, la Salud, y la Vida de Bahía Blanca, Buenos Aires

*Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Río Cuarto, Córdoba

*Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico, Córdoba

*Asamblea SocioAmbiental El Trapiche (ASAT), San Luis

*Asamblea Socioambiental El Monte Nativo Vuelve de Villa María, Córdoba

*Tanti Despierta, Córdoba

*Asamblea Vecinos del Chavascate, Córdoba

*Coordinadora Ambiental y de DdHh de Sierras Chicas, Córdoba y las asambleas que forman parte:

*Asamblea por la Reserva Bamba, Grupo Tacku, Crece desde el pie, Mendiolaza Viva, Casa Común

*Fundación Pro Eco San Miguel, Coletivo Sin Frenos, Con las sierras NO

*Asamblea No a la Mina Buenos Aires

*El Paraná No se Toca

*Paren de Fumigarnos, Santa Fe

*Colectivo Organizador Marcha Plurinacional de los Barbijos

*Juntos Podemos en un Ambiente Sano, Jujuy

*Asamblea Centenario Libre de Fracking, Neuquén

*Vecinos Autoconvocados San Carlos, Mendoza

*Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa de Río Catán Lil, Las Coloradas, Neuquén

*Pibes Autoconvocades San Carlos, Mendoza

*Barrios Fumigados Cosquín

*Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT)

*Cooperativa de Trabajo Los Molles, Cosquín, Córdoba

*Espacio Cultural Takay Nina, Santa María de Punilla, Córdoba

*Onda Verde programa de TV, Santa Fe

*Ricardo Serruya (periodista), Santa Fe

*Mujer Sinverguenza, programa de radio. Cosquín, Córdoba

*Taller de Comunicación Ambiental, Sergio Rinaldi, Periodista, Rosario

*Frente de Todes de Santa María de Punilla, Córdoba

*Agrupación Mariela Muñoz, Berazategui, BsAs

*Brigada Arte Militante, Rio Cuarto, Córdoba

*Agrupación Docente María Saleme en el FUDOC y en la Pluricolor, Córdoba

*Frente Popular Darío Santillán

*Centro Cultural El Recodo del Sol, Unquillo, Córdoba

*Vecinxs Autoconvocadxs en Defensa de Santa Catalina de Lomas de Zamora, Bs As.

*Fridays For Future, Córdoba

*Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, Río Negro

*Asamblea del Monte de Unquillo, Córdoba

*Secretaría de Asuntos Ambientales (AMSAFE), Rosario

*Asamblea de Paravachasca, Córdoba

*Asamblea por la Cuenca Anisacate, Córdoba

*Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria (FLSAA)

*Casa de la Mujer, espacio de Encuentro – Uspallata Alta Montaña, Mendoza

*Vecinos Autoconvocados Marcos Juárez, Córdoba

*Tribuna Ambiental Córdoba

*Ecotecnologías Kuarahy, Estancia Vieja Charbonier, Córdoba

*Aquelarre Nómade, Bialet Massé, Córdoba

*Biblioteca Popular Hugo Ceñal, Bialet Massé, Córdoba

*Movimiento Popular Liberación, Córdoba

*Corriente Clasista René Salamanca, Córdoba

*Comunismo Revolucionario, Córdoba

*Asamblea Pachamama, Montevideo, Uruguay

*Trabajadores Unidos por la Tierra, Paravachasca-Calamuchita, Córdoba

*Marea Diversa, Radialistas Feministas

*María Luisa Pizzi, Ingeniera Agrónoma DNI 13852023

*Mercedes Juárez, DNI 12768373, Viedma, Río Negro

*María Esther Norval, DNI 12192274, Carmen de Patagones