"Caruso me vio en otro puesto, no hubo problemas pero no me veo en esa posición"

Ahora en Nacional de Paraguay, que jugará Copa Sudamericana, el delantero Enrique Borja se pronunció sobre su salida de Belgrano.

"Con los dirigentes y con Ricardo (Caruslo Lombardi) quedó todo bien, él me había dicho que me quería como extremo o como volante. Pero yo no juego en esa posición. Lo hablamos, y quedamos bien. Hoy estoy feliz acá en Asunción", explicó el atacante paraguayo en diálogo con el programa Futbolémico.

Y sobre su posición afirmó: "Debo haber jugado en seis o siete equipos antes de Belgrano y en todos jugué de delantero. Obvio que siempre dije que Ricardo me vio en otro puesto, habrá visto algo que otros técnico no vio... Yo no vi problema, pero no me veo en esa posición".

"No pude aportar lo que quería a Belgrano. Estoy muy agradecido... Deseo que a Belgrano le vaya bien y consiga los objetivos... Un equipo como Belgrano se va a levantar, se merece ascender", anheló.