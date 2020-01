Miguel Ángel Russo se refirió a la expulsión de "Wanchope" Ábila

"Vamos a hablar con él, no me gusta que me echen jugadores", declaró el DT de Boca tras la tarjeta roja del ex delantero de Instituto.

"No me gusta que me echen jugadores, no es bueno que terminemos con diez", contó el entrenador con cierto fastidio. Y agregó que "buscamos empezar con 11 y terminar con 11. Lo de Ábila son cosas para hablar. Lo sabremos resolver entre nosotros mismos". Con esa energica declaración se refirió Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, después de que el delantero cordobés Ramón Ábila fuera expulsado en el amistoso del jueves frente a Universitario de Perú, en San Juan.

"Wanchope" fue expulsado a tan solo 17 minutos de entrar por "hablar de más" como se interpretó en los gestos del árbitro. Más allá de esto, Russo volvió a referirse al regreso de la Superliga y avisó que "nos faltan jugadores en algunos lugares. Lo del sub 23 me limita a mí y a otros entrenadores. No le podés negar futbolistas a la Selección, pero también hay que ver que se complica, y no es justo tampoco. No hablo de ventaja, se programo así. Todos jugamos de la misma manera".

"Voy a hablar con Wanchope, no es bueno que terminemos con 10". #Russo pic.twitter.com/HSNcJMRMlj — LaMitadMas1 (@lamitadmas1) January 17, 2020

Por último, el técnico fue consultado por el rendimiento de Carlos Tevez pero prefirió dar una respuesta políticamente correcta. "No es bueno que haga el balance de un solo jugador, de lo que le estamos pidiendo hay cosas positivas y otras por mejorar. No podemos bajar el ritmo. Buscaremos, veremos el video, analizaremos. Lo importante fue arrancar ganando", aseguró. Boca vuelve a tener otro amistoso el domingo, frente a Atlético Paranaense de San Juan.