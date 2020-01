Violencia de Género: Su ex pareja le prendió fuego

Naomi Palacios tiene solo 20 años, dos hijos y su ex pareja, Jonathan Daniel Olivera, a quien denunció por violencia de género hace mas de cuatro meses sin tener ningún tipo de respuesta, ayer miércoles 15 de enero intentó matarla prendiéndole fuego.

Jonathan, de 27 años se presentó en su casa, luego de buscar a sus hijos y le dijo que quería abrazarla, cuando la tuvo a su alcance, sacó una botella de alcohol, la roció y le acercó un encendedor.

En su valiente testimonio ante las camaras de Telefé Noticias, Naomí cuenta como buscó salvar su vida poniéndose bajo un grifo y que fue un vecino quien la socorrió: "Pensé que me moría, corrí para afuera y me tiré bajo del pico. Un vecino de enfrente me ayudó a apagarme",

En diálogo con La Nueva Mañana, Naomi nos relata que si bien no fue la primera vez en que sufrió violencia, la denuncia la realiza hace 4 meses y pide ademas la exclusión del hogar y la restricción. Hoy Naomi puede contar su dolor junto a su madre quien pide justicia y también protección, no solo para su hija sino para todas las mujeres que sufren violencia de género a diario.

El femicida, Jonathan Daniel Olivera, fue detenido en horas de la mañana del jueves 16, por el evento que se relata a pesar que ya tenía dos denuncias previas por violencia. Al respecto Naomi expresó: "me da tranquilidad que este preso, yo no podía salir a comprar, ni estaba tranquila aquí adentro (en su casa) porque se podia meter por la fuerza como hizo", al tiempo que como mensaje a las mujeres que sufren violencia aseveró: "Quien ama no lastima, no les crean porque no cambian".

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).