Ovelar aceptaría el ofrecimiento para presidir el Pami en Córdoba

Rubén Ovelar, intendente de La Cumbre, analiza el ofrecimiento del Gobierno nacional para ocupar la titularidad del PAMI en Córdoba. La propuesta surge de un acuerdo entre Carlos Caserio y el Ejecutivo a cargo de Alberto Fernández.

En diálogo con Radio Única de Punilla, el jefe comunal reconoce que tiene experiencia en la administración de salud ya que presidio la obra social provincial.

"No me es desconocido este terreno. Es todo un desafío y sería interesante. Pero la verdad es que no lo tengo definido. Esto va a ser en los próximos días, seguramente", sostuvo.

En caso de aceptar el cargo nacional y renuncia al cargo, Ovelar asumirá un miembro del Concejo Deliberante y en un plazo de 30 días deberá llamar a elecciones.

La otra posibilidad sería acogerse al articulo 45 de la misma ley haciendo uso de licencia, autorizada por el Concejo Deliberante de La Cumbre.