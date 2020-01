Manuel Pérez: “Lo que no se logra con la pelota, no se valora”

La ilusión se renueva en Nueva Italia, con necesidad de revancha urgente y casi obligada para Racing, después de toda la decepción que significó el descenso del Federal A. Con vistas al torneo Regional Amateur, los preparativos no cesan y el plantel superior en plena pretemporada busca su mejor puesta a punto, en lo que será un torneo corto y sin margen de error.

El encargado de poner la cara, el presidente Manuel Pérez, dio un diagnóstico del momento de la institución, con énfasis en la faceta deportiva, entendiendo cómo es el sentimiento del hincha: sin el título, de poco servirá en el balance pasional los demás asuntos financieros de la entidad, con un Concurso preventivo controlado. Mientras tanto, la demanda de Carlos Moyano, cuya sentencia es de casi 3 millones de pesos, sigue causando dolores de cabeza, con la inhibición del equipo para incorporar refuerzos.

En diálogo con La Nueva Mañana, Pérez explicó: “Estamos a destajo con todos los puntos por resolver. Somos conscientes de que no se valorará todo el esfuerzo de este año si no logramos el ascenso al final del campeonato. Por eso hemos tomado riesgos, con responsabilidad claro está, pero pensando en un equipo competitivo que vuelva a enamorar al hincha y pueda dejar a Racing en la categoría donde merece. Estamos ilusionados con eso y el sueño está en marcha”.

¿Cuáles fueron los criterios elegidos para armar el plantel?

El presupuesto es de los más altos de la categoría. En eso no ahorramos esfuerzos, consideramos que Racing tiene un lugar importante en la historia y se debe respetar la identidad. El plantel está conformado con la base que logró el campeonato en la Liga Cordobesa, con ex jugadores que regresan como Marcelo Bergese, el referente, más Hernán Olocco, Gonzalo Vaudagna y Leonardo “Calidad” Rodríguez, más algunos nombres fuertes de la divisional. Lo complementamos con experiencia. Es un plantel fuerte, consolidado, un grupo sano y le tenemos fe para realizar un gran papel. Racing tiene la obligación de ser protagonista.

¿La dirigencia se está jugando mucho, desde lo político? ¿Es una revancha?

La posibilidad de una revancha es deportiva, nosotros tenemos más de un año de gestión y nos quedan dos más de mandato. La presión existe pero no nos fijamos en el costo que esto nos pueda generar puertas adentro. Sabemos que lo que no se logra con la pelota, difícilmente pueda trascender desde lo numérico y que sea valorado. Estamos con las cuentas al día a pesar de la inactividad sin competencia y eso también es un logro. No estamos comprometiendo las cuentas del club, seguimos cumpliendo con las obligaciones y eso es muy importante.

¿Racing se retiró del mercado de pases?

Sí, trajimos más de once jugadores, de todas maneas si aparece algún nombre rutilante por el que valga la pena hacer un sacrificio, lo tenemos contemplado. Hemos hablado con el DT Hernán Medina, quien está muy conforme con las incorporaciones, y la mentalidad de todos está clara: hay que buscar el ascenso hasta las últimas consecuencias. Si alguien se amolda al proyecto y a lo que Racing pretende, no le cerramos las puertas.

¿Cómo transitó el año después del descenso y el fastidio de los hinchas?

Fue muy duro, Racing no es ajeno al contexto económico que vive el país, así que no hemos tenido tiempo como para hacer un duelo. Racing tiene un lugar en la historia que se ganó en la cancha y por eso tenemos la obligación de levantarnos. Nosotros seguimos soñando. Y queremos recuperar la categoría.

¿Hubo autocrítica por los errores que posibilitaron el descenso?

Por supuesto, nunca nos escondimos y dimos la cara, somos los responsables. De lo deportivo podemos levantarnos y estamos trabajando en eso. El descenso nos debilitó pero nosotros seguimos de pie, con la misma esperanza y la vocación de trabajo de siempre. No hay tiempo para lamentos, hay que seguir trabajando y eso hemos hecho. Por eso estamos cumpliendo con todos los compromisos asumidos, saldando juicios de tres gestiones anteriores, sin reprochar nada a nadie. Arrastramos una mochila muy pesada.

¿Es difícil armar un plantel para un torneo que no dura más de cuatro meses?

En esto no sufrimos tanto. El escudo de Racing sigue invitando, es una vidriera importante, un club grande que está en un mal momento pero que va a salir adelante. Con cada jugador que nos contactamos, nos pusimos rápidamente de acuerdo, porque ellos entendieron todo lo que pueden ganar con esta camiseta. Los colores todavía convencen.

¿Le preocupa la inhibición de Carlos Moyano, que no permitiría habilitar los refuerzos?

Sí, claro, pero tengo fe en poder levantarla. Le hemos realizado una nueva oferta y contestó de manera negativa, incluso reconociendo la voluntad de pago de la mitad de la sentencia (NdR el juicio tuvo un falló de 2.600.000 pesos). Seguimos negociando pero también dejando en claro lo que Racing hoy está en condiciones de pagar lo que él pretende. Pero en breve también tenemos la demanda de Atilio Oyola que atender y queremos ser prolijos en esto. Hoy Racing tiene poco más de 200 socios y con las recaudaciones no alcanza.

¿Qué se le puede pedir al hincha?

Que apoye como hizo siempre. La gente que sigue a Racing es muy fiel y no tengo dudas que volverá a volcarse masivamente a la cancha. Hay que alentar al equipo y estoy seguro que todos unidos vamos a recuperar el lugar donde Racing merece estar. Van a acompañar como siempre. Estamos entusiasmados, el equipo va a responder y nos vamos a volver a enamorar como cada temporada. Vamos a hacer hasta lo imposible para que esta historia tenga final feliz, el que nos merecemos.

