La Anmat prohibió dos aceites de girasol por ser “alimentos falsificados”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la comercialización de dos aceites de girasol y una serie de productos médicos, a través de las disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Según establece la disposición 10556/2019, el aceite de girasol marca Corazón, elaborado por Germaiz SA; y el aceite de girasol marca Nuevo Corazón, elaborado por RNE, ya que no cumplen la normativa alimentaria vigente por tratarse de alimentos falsificados.

En el primero de los casos “es un alimento falsamente rotulado y falsificado al no elaborarse en el domicilio declarado en su rótulo, resultando ser en consecuencia ilegal”.

El otro “por ser un alimento falsamente rotulado y falsificado al consignar en su rótulo registros pertenecientes a otras firmas y el símbolo de alimento libre de gluten, sin estar autorizado con esa condición, resultando ser un producto ilegal”.

Por otro lado, la Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de una serie de productos médicos.

Se trata de: "Hoja de cirugía artroscópica – 4.5 mm Full Radius Blade, PLATINIUM Series– DYONICS – Smith&nephew – Lote 50653568 – REF 72203521 – Fabricado en 2017-03-17 – Vencimiento 2022-03-17 – Sterile R – Made in USA"; b. "Cuchillas quirúrgicas artroscópica de DYONICS – 4.0 mm ACROMIONIZER – Smith&nephew – Lote 50879259 – REF 7205326 – Fabricado en 2015-04 – Vencimiento 2020-04 – Sterile R – Made in México"; c. "Hoja de cirugía artroscópica – 3.5 mm Full Radius Blade - DYONICS – Smith&nephew – Lote 50608514 – REF 7205305 – Fabricado en 2016-06 – Vencimiento 2021-06 – Sterile R – Made in USA"; d. "DYONICS POWERMINI 2.9 mm - Full Radius Blade – Smith&nephew – Lote 50654508 – REF 72201509 – Fabricado en 2017-03-23 – Vencimiento 2020-03-23 – Sterile R – Made in USA"; e. "DYONICS POWERMINI 2.9 mm - Full Radius Blade – Smith&nephew – Lote 50657835 – REF 72201509 – Fabricado en 2017-04-10 – Vencimiento 2020-04-10 – Sterile R – Made in USA".

Según explicó el organismo, estos productos ingresaron a la Argentina de manera ilegítima, por lo que "revisten riesgo para la salud de los potenciales usuarios".