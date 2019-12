Una caminata solidaria en el cerro San José

Especial para La Nueva Mañana

La semana pasada presentábamos a Daniel “El Gaucho” Casañas, conocido como “El Papá Noel de Traslasierra”. Su labor solidaria es también conocida en la zona, ya que como guía de turismo alternativo impulsa una serie de caminatas a la gorra para acercarle pantallas solares a las personas que viven alejadas del tendido eléctrico. Con una buena motivación, lo acompañé en su misión durante un fin de semana.

El objetivo era llevarle dos luminarias de techo y una pantalla portátil a doña Ramona, cuya vivienda está ubicada al pie del cerro San José. En ese lugar, creció y vivió hasta que tuvo que irse para dedicarse al cuidado de su madre. Pero, desde hace un año, regresó con la idea de comenzar un pequeño emprendimiento turístico donde poder recibir a visitantes que tengan ganas de conectarse con la naturaleza a través de caminatas guiadas por su hijo Darío. Allí sueña con construir algunas instalaciones, armar una granja y poder ofrecer comidas con alimentos producidos en esa tierra.







El grupo solidario

A las siete de la mañana un grupo de 30 personas, aproximadamente, se congregó en la Terminal de Mina Clavero. Venían de los pueblos ubicados alrededor y muchos ya se conocían porque esta es una cadena de caminatas solidarias: se realiza un recorrido, al finalizar se pasa la gorra, y con esos fondos se compran los insumos para el próximo beneficiario. Entre los convocados había guías habilitados que ayudan en la organización y tenían la intención de conocer con mayor profundidad el recorrido para articular servicios con los lugareños.

Daniel comentó brevemente en qué consistía el trayecto, organizó el viaje en los vehículos particulares y luego, partimos por la ruta que se dirige a Panaholma. En el desvío del paraje La Pepa, doblamos y entramos por el camino de tierra. Pasamos por el poblado de La Cocha y entramos en una tranquera que decía “Cerro San José”.

El camino hasta llegar a la casa de doña Ramona nos sumergió en un monte que nos regaló el aroma del poleo y la peperina, tan característicos del lugar. Durante el trayecto, el cerro San José se puede observar desde distintos ángulos y cuando se lo tiene cerca da cuenta de sus enormes dimensiones.

Ramona y su familia salieron a nuestro encuentro y rápidamente, uno de los miembros del grupo se subió al techo y comenzó a instalar una pantalla. En algunos minutos, Daniel, el impulsor de todo esto, nos reunió para que presenciemos el momento más esperado, cuando se hizo la luz. Hubo abrazos, aplausos y lágrimas de alegría.







La caminata solidaria

La segunda parte del objetivo del día era hacer una caminata para descubrir el entorno en el que Ramona y su familia viven. El encargado de guiarnos fue su hijo Darío y comenzamos desandando parte del camino por el que habíamos ingresado.

En un pequeño sendero, entramos en dirección al cerro y comenzamos a trepar algunas piedras. Apenas ganamos altura, ya se podían ver los otros cerros, la frondosidad del monte y el pequeño arroyo que pasa a unos metros de la casa. Desde allí, divisamos un enorme sillón de piedra que está en la cima del San José y emprendimos el ascenso.







En la cumbre, las piedras presentan otras extrañas formas como pequeñas grutas, una ventana triangular que enmarca una parte del paisaje, y hasta un estrecho pasillo sin salida aparente al que llaman “la cárcel”.

Hicimos el descenso por otro sendero en el que el monte se volvía más tupido y se podía ver el buen estado de conservación de las especies autóctonas. Talas, molles, sombras de toro y algarrobos añejos acompañaban el recorrido.

La segunda parte de la travesía nos llevó por el área baja del campo, pasando por una gran explanada de piedra y sumergiéndonos nuevamente en el bosque. El curso delgado de un arroyo nos permitió refrescarnos y apenas a unos metros, en unos aleros de las piedras, pudimos ver las pictografías descubiertas por el abuelo de Darío hace muchos años.







Al regresar, disfrutamos de las pizzas caseras que Ramona había preparado, bajo la sombra de un gran árbol que hay en su patio. Pero, todavía nos esperaba una sorpresa: apareció Papá Noel para dejarle unos regalitos a los niños y niñas que habían ido de visita y hubo abrazos, juguetes y fotos con grandes y chicos.







En la siesta serrana, dejamos la casa de Ramona iluminada y pudimos ser partícipes del emprendimiento turístico que está comenzando junto a su familia. La riqueza enorme de ese monte, un paisaje maravilloso y la calidez de sus habitantes auguran un buen primer paso. Pero, no solo me llevo eso de Traslasierra, también me quedo con el corazón de su gente, que impulsa esta red generosa para darle luz a cada vecino del valle.

