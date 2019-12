Talleres comenzó su pretemporada tras el receso navideño

Talleres puso primero y volvió a los entrenamientos después de Navidad y de unas acotadas vacaciones, pensando en los objetivos del 2020 en la Superliga. La cita fue en el predio de las 24 hectáreas "Amadeo Nucetelli", a las órdenes del DT Alexander Medina.

La certeza es que recién este viernes comenzará a trabajar el delantero colombiano Dayro Moreno, quién recién mañana arribará al país, pero el mejor regalo navideño fue precisamente la continuidad por un año del experimentado atacante tan querido por su gente.

No participaron Blázquez, Nahuel Bustos y Facundo Medina, afectados a la convocatoria del seleccionado argentino Sub 23. Sí estuvo en cambio el colombiano Diego Valoyes, por quién aún la entidad no definió su futuro, ya que debe hacer uso de la opción de compra.

A su vez, no se conoce mucho de la situación de Jonathan Menéndez, pretendido por Bahía de Brasil. El presidente Andrés Fassi continúa gestionando los refuerzos, que serían un lateral izquierdo, un volante extremo o un delantero de similares características, más un zaguero.

El albiazul continuaría su pretemporada en el predio de Defensa y Justicia mientras define a su vez su participación en el torneo de verano en San Juan. En cuanto a bajas, Aldo Araujo iría a préstamo a Sportivo Belgrano de San Francisco en tanto que Fernando Godoy continuará en el fútbol de Chile.