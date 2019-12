“Hay que recuperar a los perdedores del macrismo”

Especial para La Nueva Mañana

El dirigente cooperativista y presidente del Partido Solidario (PSOL) Carlos Heller volvió al Congreso Nacional para ocupar la banca de Juan Cabandíé, quien paso al Poder Ejecutivo como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y es el elegido del Frente de Todos para presidir la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

En ese marco, en diálogo con La Nueva Mañana, resumió el contenido de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva “le da al gobierno los recursos y las herramientas económicas para enfrentar las varias emergencias” en las que quedó sumido el país. Además, Heller dijo que el Gobierno tiene que dar vuelta la tortilla y hacer que los perdedores de estos últimos cuatro años dejen de ser perdedores.



¿En qué contribuye la ley ómnibus que fue aprobada por el Congreso?

El propio título de la ley define los alcances. En el título se habla de solidaridad, de reactivación productiva y de emergencia y hemos descripto nueve áreas de emergencia, y eso está marcando la necesidad de actuar con premura para lograr lo que el Presidente ha definido como tratar de que rápidamente la Argentina deje de caer y que comience un proceso de recuperación que empiece por recomponer la situación de los más castigados, los más débiles. Por eso es de solidaridad, porque la solidaridad es eso, es pedir esfuerzos distintos según las capacidades que cada uno tiene de hacer esos esfuerzos.

Por eso, cuando hay 15 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza y la mayoría de ellos pasan hambre, el tema no puede ser el impuesto al turismo para los que pasean por el exterior. Si el esfuerzo que hay que hacer es limitar esa posibilidad parece que eso es lo que hace al concepto de la solidaridad. Y así vale para cada uno de los ítems que abarca esta ley. Todos están imbuidos del mismo criterio, iniciar un proceso de reparación empezando por los más castigados, por los más necesitados, por eso se largo inmediatamente el plan Argentina contra el hambre.

En este sentido, la ley dota al Poder Ejecutivo de una serie importante de recursos fiscales y herramientas de política económica para enfrentar las varias emergencias que deben resolverse de forma urgente.

“Cuando hay 15 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza y la mayoría de ellos pasan hambre, el tema no puede ser el impuesto al turismo para los que pasean por el exterior”. (Foto; NA)

¿Se revierte el paradigma del anterior Gobierno en materia de impuestos?

En gran parte se revierte lo desandado en el anterior gobierno, que sólo benefició a los que más tienen. Por ejemplo, la reformulación de las alícuotas sobre bienes personales (uno de los impuestos más progresivos), volviendo a las alícuotas de 2015 y colocando hasta el doble de la mayor alícuota (1,75 por ciento) para los bienes en el exterior, pero reduciendo tal incremento para los activos financieros repatriados.

También resulta muy importante la colocación de máximos a las retenciones. Pero en este tema se produjo un gran avance en la ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación, considerando además la distancia entre los centros de producción y comercialización.

En el caso del Impuesto por una Argentina Inclusiva y Solidaria, se establece una tasa del 30 por ciento para las compras de billetes y divisas para atesoramiento y para el cambio de divisas en las compras con tarjeta de débito y de crédito. Éste es sin duda un gravamen a los sectores de mayores ingresos, y además de fomentar el turismo interno está orientado a disminuir la salida de divisas por estos ítems.

Además, el impuesto a los automóviles, entre otros internos, tiene el objeto de recaudar pero también de fomentar la producción nacional, ya que sólo uno de los once modelos producidos en el país estaría gravado.

¿Cuánto impide la deuda externa empezar rápidamente el proceso de recuperación?

El país fue llevado por el gobierno de Macri a un proceso de endeudamiento insostenible, tan insostenible que fue el gobierno anterior el que dijo que era necesario reperfilar la deuda porque está claro que es imposible de pagar en las condiciones que ellos la contrataron.

Esa renegociación debería liberar una serie de recursos que deben ser destinados a apoyar a los que menos tienen, a la reactivación económica, para que las pymes se recuperen, para generar empleo, para regenerar el consumo que significa que la gente está viviendo un poco mejor.

“El impuesto a los automóviles tiene el objeto de recaudar pero también de fomentar la producción nacional, ya que sólo uno de los once modelos producidos en el país estaría gravado”.

Recuerdo que en tiempos del kirchnerismo lo confrontaba aquí en el Congreso a usted con Alfonso Prat Gay sobre el tema del endeudamiento intraestatal que llevó a cabo aquel gobierno, o con financiamiento del mercado y de organismos internacionales de crédito del macrismo, ahora que pueden compararse los dos modelos ¿La realidad qué nos muestra hoy?

Bueno, no hace falta contestar la pregunta. Han hipotecado al país de una manera calamitosa, tan calamitosa que ellos mismos tuvieron que reprogramar los pagos porque no los podían pagar. No pudieron llegar al fin del mandato cumpliendo los vencimientos, más claro que eso imposible.

No pudieron llegar al final del mandato sin restablecer la necesidad de liquidar las divisas dentro de los treinta días de las exportaciones y no pudieron llegar al final del mandato sin tener que poner un tope de 200 dólares para la compra de divisas para atesoramiento.

Mirá, si hoy estuviéramos tratando poner todas esas limitaciones, el escándalo que se estaría haciendo… dirían que es el Che Guevara Alberto Fernández más o menos. Sin embargo, lo único que tiene que hacer es prorrogar lo que Macri por impericia y necesidad tuvo que hacer.

¿Qué es lo que más tiene que reparar hoy el Gobierno por todo el deterioro que dejó el anterior?

La injusticia, en todos los planos. Y la justicia tiene que empezar por mejorar la situación de los más castigados en cada rubro, de los que no comen, de los que se han quedado sin vivienda, de los que han perdido el trabajo, de los pequeños y medianos empresarios, de los pequeños y medianos productores del campo, de las economías regionales. Hay que dar vuelta la tortilla y hacer que los perdedores de estos últimos años cuatro dejen de ser perdedores.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]