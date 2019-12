Ameal asumió en Boca y denunció el robo de 500 mil euros

"Hoy volvimos y estamos todos juntos, que es lo mejor que nos puede haber pasado. Vamos por un club distinto. Necesitamos de todos, en algún momento dijimos que terminadas las elecciones, por Brandsen 805 íbamos a entrar todos y entramos todos. Ahora viene lo mas difícil: consolidar lo que dijimos y las promesas que dijimos en campaña", aseguró Ameal en el acto realizado este jueves en el Museo de la Pasión Boquense.

"Acá falta un actor muy importante: Juan Román Riquelme. Fue muy importante la unidad con las agrupaciones y distintos grupos. Vamos a tener un buen equipo competitivo, Boca tiene que competir en todo. Riquelme me dice que vamos a estar muy felices", aseguró.

El anuncio del nuevo entrenador será uno de los primeros temas a resolver por la dirigencia encabezada por Jorge Ameal, que ya estuvo al frente del club entre 2008 y 2011, cuando asumió tras el fallecimiento de Pedro Pompilio.

"Todavía no hay nombres de DT. Mañana se distribuirán los cargos, la primera reunión de CD será el día lunes antes de las fiestas. No podemos anunciarlo porque tenemos Comisión Directiva y distribución de cargos, la semana que viene tendremos técnico", explicó.

¿Dónde están los 500 mil euros de Paredes?

"Estamos trabajando en todos los órdenes, primero tenemos que ordenar la administración, que hay muchos temas. Que hayan 600 mil dólares que se lo lleve un hacker, me parece que no había información y el periodismo tiene derecho a la información", aseguró Ameal. El flamante presidente hace referencia a un episodio, nunca aclarado, en relación al pago de una cuota por el pase de Leandro Paredes, que debía girar el Paris Saint Germain de Francia y no se acreditó.

La suma deriva del Mecanismo de Solidaridad y el Derecho de Formación, cuando Zenit de San Petersburgo transfirió al volante al fútbol francés a cambio de 47 millones de euros, a Boca le correspondía cobrar el 0.5% de esa operación, en mayo de este año. "Faltan 600 mil euros que debieron entrar al club, lo hackearon y estamos buscando responsables. Estamos viendo dónde fue el dinero, en el club, no está", indicó.

Fuente: Noticias Argentinas